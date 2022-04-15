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Барселона
2 : 3
Айнтрахт Ф
14.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона – Айнтрахт – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча Лиги Европы

  • 15.04.2022 09:30
  • 853 просмотра
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Барселона – Айнтрахт – 2:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Айнтрахт» обыграл «Барселону» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и по сумме двух матчей (1:1 первая игра) вышел в полуфинал.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Барселона).
90' Эван Н'Дика (Айнтрахт Ф) получает красную карточку.
89' ГОЛ ! Мяч забил Серхио Бускетс (Барселона).
67' ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Айнтрахт Ф).
37' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Борре (Айнтрахт Ф).
4' ГОЛ ! С пенальти забил Филип Костич (Айнтрахт Ф).

Источник — MEGOGO

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