«Айнтрахт» обыграл «Барселону» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и по сумме двух матчей (1:1 первая игра) вышел в полуфинал.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Барселона).
|90'
|Эван Н'Дика (Айнтрахт Ф) получает красную карточку.
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхио Бускетс (Барселона).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Айнтрахт Ф).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Борре (Айнтрахт Ф).
|4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Филип Костич (Айнтрахт Ф).
Источник — MEGOGO
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