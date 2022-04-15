ШАНДОР: Во Львове никогда не обращали внимания, кто на каком языке говорит

Директор ДЮСШ львовских «Карпат» Андрей Шандор рассказал о работе клубной академии во время войны в Украине и отметил силу и сплоченность нашего народа.

«Львов всегда был гостеприимным для туристов со всех уголков Украины. Здесь никогда не обращали внимания, кто на каком языке говорит, на русском или на украинском. Ко всем нормально, дружелюбно относились. Сейчас вся страна объединилась вокруг Президента, вокруг ситуации, которая сейчас происходит. Я верю в то, что все будет хорошо, потому что наша сплоченность и патриотичность принесут свои плоды», - сказал Шандор.