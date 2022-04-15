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ШАНДОР: Во Львове никогда не обращали внимания, кто на каком языке говорит

Языковая проблема в Украине всегда существовала только в российской пропаганде

  • 15.04.2022 16:49
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ШАНДОР: Во Львове никогда не обращали внимания, кто на каком языке говорит
© ФК Карпаты Львов. Андрей Шандор

Директор ДЮСШ львовских «Карпат» Андрей Шандор рассказал о работе клубной академии во время войны в Украине и отметил силу и сплоченность нашего народа.

«Львов всегда был гостеприимным для туристов со всех уголков Украины. Здесь никогда не обращали внимания, кто на каком языке говорит, на русском или на украинском. Ко всем нормально, дружелюбно относились. Сейчас вся страна объединилась вокруг Президента, вокруг ситуации, которая сейчас происходит. Я верю в то, что все будет хорошо, потому что наша сплоченность и патриотичность принесут свои плоды», - сказал Шандор.

Источник — Футбол 1/2/3

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    Gargantua, 15.04.2022 17:57
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    Один із місцевих жителів запостив у своєму сторіз в Instagram інформацію про те, що він увечері виконуватиме пісні російською мовою біля Оперного театру у Львові. При цьому молодик планував знімати відео для російського YouTube-каналу "Вписка". Але судячи з відео, яке розмістив Telegram-канал ZAHIDWTF, музикантові не вдалося завершити задумане, оскільки деяким місцевим жителям, швидше за все, не сподобалося його виконання та його побили.
    Але вже о 21.00 зйомку та виконання пісень припинили місцеві жителі, які розбили інструмент та побили самого музиканта, повідомляє 24 канал. Після того, як під'їхав екіпаж патрульної поліції, нападники втекли.
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