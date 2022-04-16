Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

США – Украина. Американки повели 2:0 после победы Пегулы над Завацкой

Украинки проиграли оба матча в первый день

  • 16.04.2022 00:25
  • 482 просмотра
  • 1 комментарий
США – Украина. Американки повели 2:0 после победы Пегулы над Завацкой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Второй номер украинской команды Катарина Завацкая (№201 WTA) проиграла лидеру американок Джессике Пегуле (№14 WTA) в матче Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
 
Украинка смогла взять лишь три гейма в матче.
 
Кубок Билли Джин Кинг
Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Пегула (США) – 2:6, 1:6
 
Это была первая одиночная игра Завацкой в составе сборной. Ранее она с Пегулой не встречалась.
 
В стартовом матче противостояния Даяна Ястремская обидно проиграла Элисон Риск, что снижает до минимума шансы украинской сборной на общий успех.
 
В субботу первыми на корт выйдут лидеры сборных.
 
США – Украина – 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 16.04.2022 00:45
    0
    После поражения Даяны уже просто все матчи бессмысленные единственный шанс было - это 2 победы Даяны и потом надеяться на Люду/Надю. А так поезд ушел не советую всем тратить на это время. Ждём турниров WTA!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности