США – Украина. Американки повели 2:0 после победы Пегулы над Завацкой

Второй номер украинской команды Катарина Завацкая (№201 WTA) проиграла лидеру американок Джессике Пегуле (№14 WTA) в матче Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.



Украинка смогла взять лишь три гейма в матче.



Кубок Билли Джин Кинг

Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Пегула (США) – 2:6, 1:6



Это была первая одиночная игра Завацкой в составе сборной. Ранее она с Пегулой не встречалась.



В стартовом матче противостояния Даяна Ястремская обидно проиграла Элисон Риск, что снижает до минимума шансы украинской сборной на общий успех.



В субботу первыми на корт выйдут лидеры сборных.



США – Украина – 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine