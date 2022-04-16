США – Украина. Американки повели 2:0 после победы Пегулы над Завацкой

Второй номер украинской команды Катарина Завацкая (№201 WTA) проиграла лидеру американок Джессике Пегуле (№14 WTA) в матче Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Украинка смогла взять лишь три гейма в матче.
Кубок Билли Джин Кинг
Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Пегула (США) – 2:6, 1:6
Это была первая одиночная игра Завацкой в составе сборной. Ранее она с Пегулой не встречалась.
В стартовом матче противостояния Даяна Ястремская обидно проиграла Элисон Риск, что снижает до минимума шансы украинской сборной на общий успех.
В субботу первыми на корт выйдут лидеры сборных.
США – Украина – 2:0
Источник — Sport.ua
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