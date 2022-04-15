США – Украина. Ястремская проиграла тяжелую первую встречу

Лидер сборной Украины Даяна Ястремская (№93 WTA) проиграла стартовый матч в противостоянии с командой США.



В рамках встречи Квалификации Кубка Билли Джин Кинг Даяна уступила второму номеру американок Элисон Риск (№43 WTA).



Кубок Билли Джин Кинг

Даяна Ястремская (Украина) – Элисон Риск (США) – 6:7(16), 5:7



Отметим, что Ястремская имела четыре сетбола в первой партии, а Риск удалось закрыть сет с восьмой попытки. Этот тай-брейк стал вторым по продолжительности в истории турнира.

Во второй партии Ястремская сначала отыгралась с 1:5, но все же уступила. Для Даяны это было первое поражение в составе сборной.



Это также была первая встреча теннисисток. Следующими на корт выйдут Катарина Завацкая и Джессика Пегула.

США – Украина – 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine