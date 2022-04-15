США – Украина. Ястремская проиграла тяжелую первую встречу

Лидер сборной Украины Даяна Ястремская (№93 WTA) проиграла стартовый матч в противостоянии с командой США.
В рамках встречи Квалификации Кубка Билли Джин Кинг Даяна уступила второму номеру американок Элисон Риск (№43 WTA).
Кубок Билли Джин Кинг
Даяна Ястремская (Украина) – Элисон Риск (США) – 6:7(16), 5:7
Отметим, что Ястремская имела четыре сетбола в первой партии, а Риск удалось закрыть сет с восьмой попытки. Этот тай-брейк стал вторым по продолжительности в истории турнира.
Во второй партии Ястремская сначала отыгралась с 1:5, но все же уступила. Для Даяны это было первое поражение в составе сборной.
Это также была первая встреча теннисисток. Следующими на корт выйдут Катарина Завацкая и Джессика Пегула.
США – Украина – 1:0
Источник — Sport.ua
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П.с. Краще Даяна зіграла ніж в крайній грі з бразилійкою, але цього, на жаль, не вистачило для перемоги.
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