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США – Украина. Ястремская проиграла тяжелую первую встречу

Даяна организовала камбэк во второй партии против Элисон Риск, но все равно уступила

  • 15.04.2022 22:49
  • 1529 просмотров
  • 7 комментариев
США – Украина. Ястремская проиграла тяжелую первую встречу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Лидер сборной Украины Даяна Ястремская (№93 WTA) проиграла стартовый матч в противостоянии с командой США.
 
В рамках встречи Квалификации Кубка Билли Джин Кинг Даяна уступила второму номеру американок Элисон Риск (№43 WTA). 
 
Кубок Билли Джин Кинг
Даяна Ястремская (Украина) – Элисон Риск (США) – 6:7(16), 5:7
 
Отметим, что Ястремская имела четыре сетбола в первой партии, а Риск удалось закрыть сет с восьмой попытки. Этот тай-брейк стал вторым по продолжительности в истории турнира.

Во второй партии Ястремская сначала отыгралась с 1:5, но все же уступила. Для Даяны это было первое поражение в составе сборной.
 
Это также была первая встреча теннисисток. Следующими на корт выйдут Катарина Завацкая и Джессика Пегула.

США – Украина – 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Александр Ад, 15.04.2022 22:57
    +4
    так молодець боролася навить при 1-5 трохи б тількі меньш помилок...
    Ссылка
    online
    Spectra, 15.04.2022 23:05
    +2
    А так конечно Даяна молодец! Но как всегда в ключевые моменты полный ноль!
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    online
    vital, 15.04.2022 23:25
    +1
    Андрій Ванчак, 15.04.2022 23:19
    А я чомусь вірю в Катаріну, не знаю чому, але як мінімум бій буде точно, не в одні ворота!
    Ну як би клас у дівчат різний - на користь дочки мільярдера.
    Ссылка
    online
    vital, 15.04.2022 23:19
    +1
    Нормальний, середній матч у стилі Даяни. От лише фору не треба давати суперниці (в першому сеті 1-3, на тайбрейку 0-3, в другому сеті 1-5), а потім героїчно наздоганяти. Чому одразу не заграти без стартових провалів? Повести в рахунку, діяти з позиції сили, а тоді гляди і суперниця, яка з себе особливо нічого не представляє, почала б хвилюватися і помилятися...
    П.с. Краще Даяна зіграла ніж в крайній грі з бразилійкою, але цього, на жаль, не вистачило для перемоги.
    Ссылка
    online
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 15.04.2022 23:10
    +1
    Spectra, 15.04.2022 23:05
    А так конечно Даяна молодец! Но как всегда в ключевые моменты полный ноль!
    Такі да. А без виграшу ключових м'ячів,до топу не дістатися.
    Ссылка
    online
    Spectra, 15.04.2022 23:04
    0
    Обидные ошибки на сетболах на тай-брейки, все лупила в ауты. Во втором сете пошел камбек все шло к таю, но увы не сегодня. Завацкая даже вряд-ли поборется сегодня, а с 0-2 нам не отыграться, могу представить Ястремская побеждает Пегулу, но Завацкая проигрывает Риске и это конец!
    Ссылка
    online
    Андрій Ванчак, 15.04.2022 23:19
    -1
    А я чомусь вірю в Катаріну, не знаю чому, але як мінімум бій буде точно, не в одні ворота!
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