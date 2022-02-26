Украина пытается остановить войско Путина, в еврокубках прошла жеребьевка

Главные новости за 25 февраля на Sport.ua

  • 26.02.2022 07:55
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Украина пытается остановить войско Путина, в еврокубках прошла жеребьевка
© Getty Images/Global Images Ukraine. Краков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 февраля.

1. Вторжение войск РФ в Украину. День 2. Стоп, Путин! Стоп, война. LIVE
В Украине военное положение. Sport.ua ведет трансляцию всех событий пятницы

2A. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Соперники для Ярмоленко и Малиновского
25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне вытянули шарики для команд ЛЕ

2B. Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Оппоненты для Безуса и Качарабы
25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла вторая за день жеребьевка

3A. ОФИЦИАЛЬНО. В Питере только пить. Финал ЛЧ перенесли в Париж
Матч за титул состоится во Франции, а не в России

3B. УЕФА: «Украинские и российские команды будут играть на нейтральном поле»
Союз европейских футбольных ассоциаций принял важное решение

3C. УЕФА еще обдумывает исключение российских клубов из еврокубков
Пока только отобрали у России финал Лиги чемпионов

4. Луческу, Карас и Вукоевич прибыли из Украины в Румынию
Тренерский штаб киевского Динамо покинул страну из-за агрессии РФ

5A. ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы уедем домой, а мои 18-летние игроки возьмутся за оружие?»
Коуч «Шахтера» переживает за своих подопечных

5B. ДЕ ДЗЕРБИ: «В отеле остался лишь я и бразильцы. В клубе больше никого нет»
Итальянский наставник – о ситуации в Украине

6. ВИДЕО. На матче Евролиги в Каунасе вся арена спела песню про Путина
В поединке «Жальгирис» Каунас – «Реал» Мадрид фанаты поддержали Украину

7. Отключите им SWIFT! Зинченко и Миколенко обратились к властям Британии
Украинские футболисты просят ввести санкции к России за вторжение в Украину

8A. «Жесть просто. Остановитесь». Милевский поддержал Украину
Артем Милевский поддерживает страну в момент тяжких испытаний

8B. Александр ЗИНЧЕНКО: «Братский народ, говорили они. Суки, ненавижу»
Украинский футболист – о нападении россиян

9. «Нет войне»! Форвард сборной России высказался против нападения на Украину
Федор Смолов открыто выступил против военных действий

10. «Коли задонатив армії і попрацював – одразу полегшало. Беріть на озброєння»
Кореспондент Sport.ua Михайло Шаповалов розповів про перший день у Харкові після нападу Росії

Источник — Sport.ua

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