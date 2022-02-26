Украина пытается остановить войско Путина, в еврокубках прошла жеребьевка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 февраля.

1. Вторжение войск РФ в Украину. День 2. Стоп, Путин! Стоп, война. LIVE

В Украине военное положение. Sport.ua ведет трансляцию всех событий пятницы

2A. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Соперники для Ярмоленко и Малиновского

25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне вытянули шарики для команд ЛЕ

2B. Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Оппоненты для Безуса и Качарабы

25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла вторая за день жеребьевка

3A. ОФИЦИАЛЬНО. В Питере только пить. Финал ЛЧ перенесли в Париж

Матч за титул состоится во Франции, а не в России

3B. УЕФА: «Украинские и российские команды будут играть на нейтральном поле»

Союз европейских футбольных ассоциаций принял важное решение

3C. УЕФА еще обдумывает исключение российских клубов из еврокубков

Пока только отобрали у России финал Лиги чемпионов

4. Луческу, Карас и Вукоевич прибыли из Украины в Румынию

Тренерский штаб киевского Динамо покинул страну из-за агрессии РФ

5A. ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы уедем домой, а мои 18-летние игроки возьмутся за оружие?»

Коуч «Шахтера» переживает за своих подопечных

5B. ДЕ ДЗЕРБИ: «В отеле остался лишь я и бразильцы. В клубе больше никого нет»

Итальянский наставник – о ситуации в Украине

6. ВИДЕО. На матче Евролиги в Каунасе вся арена спела песню про Путина

В поединке «Жальгирис» Каунас – «Реал» Мадрид фанаты поддержали Украину

7. Отключите им SWIFT! Зинченко и Миколенко обратились к властям Британии

Украинские футболисты просят ввести санкции к России за вторжение в Украину

8A. «Жесть просто. Остановитесь». Милевский поддержал Украину

Артем Милевский поддерживает страну в момент тяжких испытаний

8B. Александр ЗИНЧЕНКО: «Братский народ, говорили они. Суки, ненавижу»

Украинский футболист – о нападении россиян

9. «Нет войне»! Форвард сборной России высказался против нападения на Украину

Федор Смолов открыто выступил против военных действий

10. «Коли задонатив армії і попрацював – одразу полегшало. Беріть на озброєння»

Кореспондент Sport.ua Михайло Шаповалов розповів про перший день у Харкові після нападу Росії