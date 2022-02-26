Украина пытается остановить войско Путина, в еврокубках прошла жеребьевка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 февраля.
1. Вторжение войск РФ в Украину. День 2. Стоп, Путин! Стоп, война. LIVE
В Украине военное положение. Sport.ua ведет трансляцию всех событий пятницы
2A. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Соперники для Ярмоленко и Малиновского
25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне вытянули шарики для команд ЛЕ
2B. Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Оппоненты для Безуса и Качарабы
25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла вторая за день жеребьевка
3A. ОФИЦИАЛЬНО. В Питере только пить. Финал ЛЧ перенесли в Париж
Матч за титул состоится во Франции, а не в России
3B. УЕФА: «Украинские и российские команды будут играть на нейтральном поле»
Союз европейских футбольных ассоциаций принял важное решение
3C. УЕФА еще обдумывает исключение российских клубов из еврокубков
Пока только отобрали у России финал Лиги чемпионов
4. Луческу, Карас и Вукоевич прибыли из Украины в Румынию
Тренерский штаб киевского Динамо покинул страну из-за агрессии РФ
5A. ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы уедем домой, а мои 18-летние игроки возьмутся за оружие?»
Коуч «Шахтера» переживает за своих подопечных
5B. ДЕ ДЗЕРБИ: «В отеле остался лишь я и бразильцы. В клубе больше никого нет»
Итальянский наставник – о ситуации в Украине
6. ВИДЕО. На матче Евролиги в Каунасе вся арена спела песню про Путина
В поединке «Жальгирис» Каунас – «Реал» Мадрид фанаты поддержали Украину
7. Отключите им SWIFT! Зинченко и Миколенко обратились к властям Британии
Украинские футболисты просят ввести санкции к России за вторжение в Украину
8A. «Жесть просто. Остановитесь». Милевский поддержал Украину
Артем Милевский поддерживает страну в момент тяжких испытаний
8B. Александр ЗИНЧЕНКО: «Братский народ, говорили они. Суки, ненавижу»
Украинский футболист – о нападении россиян
9. «Нет войне»! Форвард сборной России высказался против нападения на Украину
Федор Смолов открыто выступил против военных действий
10. «Коли задонатив армії і попрацював – одразу полегшало. Беріть на озброєння»
Кореспондент Sport.ua Михайло Шаповалов розповів про перший день у Харкові після нападу Росії
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.