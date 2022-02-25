Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Оппоненты для Безуса и Качарабы

25 февраля в 14:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.
Бельгийский «Гент», за который выступает украинский хавбек Роман Безус, будет играть против команды ПАОК (Греция).
«Славия» из Праги с украинским защитником Тарасом Качарабой поборется за выход в четвертьфинал с клубом ЛАСК (Австрия).
В 1/8 финала принимают участие 16 команд: 8 обладателей первых мест на групповом этапе (сеяные) и 8 победителей стыковых матчей (несеяные). Победители 1/8 финала определяются по сумме двух встреч. Сеяные команды (победители групп) ответные матчи проведут на своем поле.
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта, а ответные поединки пройдут 17 марта. Победители 1/8 финала продолжат борьбу в четвертьфинале. Финал состоится 25 мая в албанской Тиране.
Лига конференций 2021/22
Даты матчей 1/8 финала
- Первые матчи: 10 марта (на полях несеяных команд)
- Ответные матчи: 17 марта (на полях сеяных команд)
Пары 1/8 финала
- Марсель (Франция) – Базель (Швейцария)
- Лестер (Англия) – Ренн (Франция)
- ПАОК (Греция) – Гент (Бельгия)
- Витесс (Нидерланды) – Рома (Италия)
- ПСВ (Нидерланды) – Копенгаген (Дания)
- Славия Прага (Чехия) – ЛАСК (Австрия)
- Буде-Глимт (Норвегия) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
- Партизан (Сербия) – Фейеноорд (Нидерланды)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.