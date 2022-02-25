Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Оппоненты для Безуса и Качарабы

25 февраля в 14:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.

Бельгийский «Гент», за который выступает украинский хавбек Роман Безус, будет играть против команды ПАОК (Греция).

«Славия» из Праги с украинским защитником Тарасом Качарабой поборется за выход в четвертьфинал с клубом ЛАСК (Австрия).

В 1/8 финала принимают участие 16 команд: 8 обладателей первых мест на групповом этапе (сеяные) и 8 победителей стыковых матчей (несеяные). Победители 1/8 финала определяются по сумме двух встреч. Сеяные команды (победители групп) ответные матчи проведут на своем поле.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта, а ответные поединки пройдут 17 марта. Победители 1/8 финала продолжат борьбу в четвертьфинале. Финал состоится 25 мая в албанской Тиране.

Лига конференций 2021/22

Даты матчей 1/8 финала

Первые матчи: 10 марта (на полях несеяных команд)

Ответные матчи: 17 марта (на полях сеяных команд)

Пары 1/8 финала