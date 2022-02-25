Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Оппоненты для Безуса и Качарабы

25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла вторая за день жеребьевка

  • 25.02.2022 14:20
  • 2429 просмотров
  • 0 комментариев
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Оппоненты для Безуса и Качарабы
© УЕФА

25 февраля в 14:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.

Бельгийский «Гент», за который выступает украинский хавбек Роман Безус, будет играть против команды ПАОК (Греция).

«Славия» из Праги с украинским защитником Тарасом Качарабой поборется за выход в четвертьфинал с клубом ЛАСК (Австрия).

В 1/8 финала принимают участие 16 команд: 8 обладателей первых мест на групповом этапе (сеяные) и 8 победителей стыковых матчей (несеяные). Победители 1/8 финала определяются по сумме двух встреч. Сеяные команды (победители групп) ответные матчи проведут на своем поле.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта, а ответные поединки пройдут 17 марта. Победители 1/8 финала продолжат борьбу в четвертьфинале. Финал состоится 25 мая в албанской Тиране.

Лига конференций 2021/22

Даты матчей 1/8 финала

  • Первые матчи: 10 марта (на полях несеяных команд)
  • Ответные матчи: 17 марта (на полях сеяных команд)

Пары 1/8 финала

  •  Марсель (Франция) –  Базель (Швейцария)
  •  Лестер (Англия) –  Ренн (Франция)
  •  ПАОК (Греция) –  Гент (Бельгия)
  •  Витесс (Нидерланды) –  Рома (Италия)
  •  ПСВ (Нидерланды) –  Копенгаген (Дания)
  •  Славия Прага (Чехия) –  ﻿ЛАСК (Австрия)
  •  Буде-Глимт (Норвегия) –  АЗ Алкмар (Нидерланды)
  •  Партизан (Сербия) –  Фейеноорд (Нидерланды)

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности