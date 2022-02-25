ОФИЦИАЛЬНО. В Питере только пить. Финал ЛЧ перенесли в Париж

Матч за титул состоится во Франции, а не в России

  • 25.02.2022 11:52
  • 1494 просмотра
  • 8 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. В Питере только пить. Финал ЛЧ перенесли в Париж
© frenchparis

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж.
  
Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА.

Финал намечен на 28 мая, матч состоится на легендарном стадионе «Стад де Франс». 
 
Отметим, что решение связано со вторжением России в Украину.

Источник — УЕФА

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979, 25.02.2022 12:01
    +11
    DidOk, 25.02.2022 11:56
    З московитами лише так !
    Ні, не так. Виключити з усіх турнірів під егідою МОК, ФІФА, УЄФА і т.д. Але цього ніхто не зробить
    Ссылка
    bog2603, 25.02.2022 12:06
    +6
    Рашизм не пройдет! Горите в аду, суки! Подумайте когда сможете отмыться?!
    Ссылка
    bog2603, 25.02.2022 12:06
    +5
    Рашизм не пройдет! Горите в аду, суки! Подумайте когда сможете отмыться?!
    Ссылка
    online
    DidOk, 25.02.2022 11:56
    +3
    З московитами лише так !
    Ссылка
    online
    rus, 25.02.2022 12:19
    +1
    bog2603, 25.02.2022 12:06
    Рашизм не пройдет! Горите в аду, суки! Подумайте когда сможете отмыться?!
    Никогда
    Ссылка
    Віталій Ткачук, 25.02.2022 12:23
    0
    bog2603, 25.02.2022 12:06
    Рашизм не пройдет! Горите в аду, суки! Подумайте когда сможете отмыться?!
    Хуйло хоче бути імператором. Воно начхало на мокшаньців і спорт вже давно. Сцар прагне в'ялічія.
    Ссылка
    online
    Михаил Степанов, 25.02.2022 12:15
    0
    я приємно здивований! не зупиняйтесь!
    Ссылка
    online
    Игорь Келбас, 25.02.2022 12:12
    -3
    Очень рад, что еще и во Францию перенесли, а не в отколовшуюся Великобританию, а то Джонсон уже рот раскрыл и хотел в своей стране принять этот финал ЛЧ!!!
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