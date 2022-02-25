ОФИЦИАЛЬНО. В Питере только пить. Финал ЛЧ перенесли в Париж

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж.
Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА.
Финал намечен на 28 мая, матч состоится на легендарном стадионе «Стад де Франс».
Отметим, что решение связано со вторжением России в Украину.
Источник — УЕФА
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