ДЕ ДЗЕРБИ: «В отеле остался лишь я и бразильцы. В клубе больше никого нет»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, как справляется с ситуацией, сложившейся в Украине из-за вторжения на ее суверенную территорию российский армии.

«Мы находимся в постоянном контакте с посольством Италии в Киеве. Нам посоветовали оставаться в гостинице в Киеве по ряду причин. Дорога, ведущая к границе, перекрыта, стоят длинные очереди из машин. Говорят о 70-километровых пробках. Запасы бензина недостаточны, как и продовольствия. Ехать куда-то в таких условиях – это вопрос выживания. Покидать отель было бы очень опасно».

«Мы слышали, как падали бомбы в среду вечером, а также сегодня вечером (разговор состоялся накануне – прим.). Нас успокаивают, говоря, что ничего не происходит с мирными жителями. Вернее, что ничего не случилось с гражданскими иностранными гражданами. Но никто никогда не был в такой ситуации. В отеле остались только мы, я и бразильские игроки. В клубе больше никого нет. Я придерживаюсь ценностей, которые заложил мой отец, поэтому я остаюсь с молодыми игроками, чтобы показать, что мы все вместе. Для меня это правильно. Я не знаю, заставляет ли это нас чувствовать себя хорошо, потому как мы боимся. Но мы не можем позволить себе ставить страх выше жизни», - сказал Де Дзерби.

Ранее сообщалось, что бразильские легионеры «Шахтера» запросили у властей своей страны эвакуацию из Украины.