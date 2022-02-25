УЕФА еще обдумывает исключение российских клубов из еврокубков

Пока только отобрали у России финал Лиги чемпионов

  • 25.02.2022 20:25
  • 2539 просмотров
  • 6 комментариев
УЕФА еще обдумывает исключение российских клубов из еврокубков
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Sky Sports, в УЕФА все еще продолжается обсуждение исключения российских клубов из еврокубков из-за вторжения России в Украину.

Пока УЕФА только забрал у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов, а другие меры обсуждаются.

А вот вопрос исключения сборной России, которой предстоит матч отбора плей-офф ЧМ-2022, пока под очень большим вопросом.

На этот момент ФИФА не готова к таким действиям.

Источник — Sky Sports

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Алексей К, 25.02.2022 20:36
    +10
    этих тварей нужно изолировать от цивилизованного мира . а они еще думают
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    online
    Robert Monroe, 25.02.2022 20:49
    +9
    Пропонуємо обміркувати це у бомбосховищах Харкова чи Києва - процес піде швидше.
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    online
    Sergey Gorbachenko, 25.02.2022 20:45
    +9
    Скількі можна думати, бл@дь??? Хуйло жодної секунди не думав, коли нападав на Україну. Це європейське соплежуйство все заїбало!!!
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    zhevasil, 25.02.2022 21:16
    +6
    Правильно, пригласите их в метро Киева, Харькова, в города Сумы, Конотоп, Чернигов, Херсон, там легче размышления пойдут. Можно им турне по городам организовать.
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    online
    Микола Унгурян, 25.02.2022 20:57
    +6
    Не вірю що футболшлюшки забанять московитські клуби та збірну.
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    дмитрий маринич, 25.02.2022 21:24
    +3
    Югославию они быстро исклюцили из ЧЕ-90 а тут думают видетили.Присосались конкретно к баблу газпрома,как клещи.Главные ху.....сосы Европы.
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