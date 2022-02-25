УЕФА еще обдумывает исключение российских клубов из еврокубков

По информации Sky Sports, в УЕФА все еще продолжается обсуждение исключения российских клубов из еврокубков из-за вторжения России в Украину.
Пока УЕФА только забрал у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов, а другие меры обсуждаются.
А вот вопрос исключения сборной России, которой предстоит матч отбора плей-офф ЧМ-2022, пока под очень большим вопросом.
На этот момент ФИФА не готова к таким действиям.
Источник — Sky Sports
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