Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Соперники для Ярмоленко и Малиновского

25 февраля в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Английский «Вест Хэм», за который выступает украинский форвард Андрей Ярмоленко, будет играть против команды «Севилья» (Испания).

Итальянская «Аталанта» с украинским хавбеком Русланом Малиновским поборется за выход в четвертьфинал с клубом «Байер» (Германия).

В 1/8 финала принимают участие 16 команд: 8 обладателей первых мест на групповом этапе (сеяные) и 8 победителей стыковых матчей (несеяные). Победители 1/8 финала определяются по сумме двух встреч. Сеяные команды (победители групп) ответные матчи проведут на своем поле.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта, а ответные поединки пройдут 17 марта. Победители 1/8 финала продолжат борьбу в четвертьфинале. «Порту» и «Бетис» проведут свои матчи домашние матчи 9 марта (с началом в 19:45 по Киеву), чтобы избежать пересечения с домашними матчами «Браги» и «Севильи».

Лига Европы 2021/22

Даты матчей 1/8 финала

Первые матчи: 9 или 10 марта (на полях несеяных команд)

Ответные матчи: 17 марта (на полях сеяных команд)

Пары 1/8 финала