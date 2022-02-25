Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Соперники для Ярмоленко и Малиновского

25 февраля в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
Английский «Вест Хэм», за который выступает украинский форвард Андрей Ярмоленко, будет играть против команды «Севилья» (Испания).
Итальянская «Аталанта» с украинским хавбеком Русланом Малиновским поборется за выход в четвертьфинал с клубом «Байер» (Германия).
В 1/8 финала принимают участие 16 команд: 8 обладателей первых мест на групповом этапе (сеяные) и 8 победителей стыковых матчей (несеяные). Победители 1/8 финала определяются по сумме двух встреч. Сеяные команды (победители групп) ответные матчи проведут на своем поле.
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта, а ответные поединки пройдут 17 марта. Победители 1/8 финала продолжат борьбу в четвертьфинале. «Порту» и «Бетис» проведут свои матчи домашние матчи 9 марта (с началом в 19:45 по Киеву), чтобы избежать пересечения с домашними матчами «Браги» и «Севильи».
Лига Европы 2021/22
Даты матчей 1/8 финала
- Первые матчи: 9 или 10 марта (на полях несеяных команд)
- Ответные матчи: 17 марта (на полях сеяных команд)
Пары 1/8 финала
- Рейнджерс (Шотландия) – Црвена Звезда (Сербия)
- Брага (Португалия) – Монако (Франция)
- Порту (Португалия) – Лион (Франция)
- Аталанта (Италия) – Байер (Германия)
- Севилья (Испания) – Вест Хэм (Англия)
- Барселона (Испания) – Галатасарай (Турция)
- РБ Лейпциг (Германия) – Спартак (Россия)
- Бетис (Испания) – Айнтрахт (Германия)
Источник — Sport.ua
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