«Нет войне»! Форвард сборной России высказался против нападения на Украину

Федор Смолов открыто выступил против военных действий

  • 25.02.2022 14:33
  • 3619 просмотров
  • 2 комментария
«Нет войне»! Форвард сборной России высказался против нападения на Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов открыто высказался против войны в Украине.

«Нет войне!!! Украина», — написал Смолов.

В активе Смолова 45 матчей за национальную сборную России, где он забил 16 мячей.

Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.

Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
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    Саша Зардунов, 25.02.2022 15:42
    +1
    Респект
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    Kapitoshka, 25.02.2022 15:34
    0
    Так можуть капітанську пов'язку відібрати, або ж і місце у збірній у кращому випадку, так би мовити на усмотрєніє майора
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