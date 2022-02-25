«Нет войне»! Форвард сборной России высказался против нападения на Украину

32-летний нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов открыто высказался против войны в Украине.
«Нет войне!!! Украина», — написал Смолов.
В активе Смолова 45 матчей за национальную сборную России, где он забил 16 мячей.
Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.