«Нет войне»! Форвард сборной России высказался против нападения на Украину

32-летний нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов открыто высказался против войны в Украине.

«Нет войне!!! Украина», — написал Смолов.

В активе Смолова 45 матчей за национальную сборную России, где он забил 16 мячей.

Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.