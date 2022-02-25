ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы уедем домой, а мои 18-летние игроки возьмутся за оружие?»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что очень переживает за судьбу украинских футболистов команды, особенно молодых ее членов.

«Я чертовски переживаю за украинских футболистов. Кто-то здесь один, кого-то могут призвать в армию, даже 18-20-летних. Мы уедем домой, а они возьмутся за оружие? Меня сводит с ума то, что я ничем не могу им помочь. Те, кто не разбирается в футболе, в построении команды, в том, что такое ответственность, могут принять меня за зануду, но мне жаль видеть своих мальчишек такими».

«В последние дни нападения ждали все, видимо, кроме Украины. Здесь такого никто не ожидал. Я не знаю, думали ли они о чем-то ином, но никто не мог себе представить подобного. Два дня назад, в 22:00, мне подтвердили, что на 70% следующий наш матч чемпионата будет сыгран в Харькове. Посольство убеждало нас уехать, но никто этого не сделал. Я тренер до той поры, пока чемпионат не приостановят… В клубе меня успокоили, сказав, что это медийная шумиха. В противном случае я бы уже с удовольствием вернулся домой», - сказал Де Дзерби.