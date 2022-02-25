ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы уедем домой, а мои 18-летние игроки возьмутся за оружие?»

Коуч «Шахтера» переживает за своих подопечных

  • 25.02.2022 16:03
  • 3762 просмотра
  • 4 комментария
ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы уедем домой, а мои 18-летние игроки возьмутся за оружие?»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби (в центре)

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что очень переживает за судьбу украинских футболистов команды, особенно молодых ее членов.

«Я чертовски переживаю за украинских футболистов. Кто-то здесь один, кого-то могут призвать в армию, даже 18-20-летних. Мы уедем домой, а они возьмутся за оружие? Меня сводит с ума то, что я ничем не могу им помочь. Те, кто не разбирается в футболе, в построении команды, в том, что такое ответственность, могут принять меня за зануду, но мне жаль видеть своих мальчишек такими».

«В последние дни нападения ждали все, видимо, кроме Украины. Здесь такого никто не ожидал. Я не знаю, думали ли они о чем-то ином, но никто не мог себе представить подобного. Два дня назад, в 22:00, мне подтвердили, что на 70% следующий наш матч чемпионата будет сыгран в Харькове. Посольство убеждало нас уехать, но никто этого не сделал. Я тренер до той поры, пока чемпионат не приостановят… В клубе меня успокоили, сказав, что это медийная шумиха. В противном случае я бы уже с удовольствием вернулся домой», - сказал Де Дзерби.

Источник — Radio Deejay

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kadaad, 25.02.2022 16:19
    +1
    Да эти пацаны должны защищать свою страну.
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    online
    Rhenus, 25.02.2022 16:57
    0
    PETP0, 25.02.2022 16:10
    Иди0т! А тебе должны были сказать, что матч не состоится, т.к. нападает роисся? дебил.
    Вообще-то , так и должны были поступить !!! Идиот
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    online
    Rhenus, 25.02.2022 16:57
    0
    PETP0, 25.02.2022 16:10
    Иди0т! А тебе должны были сказать, что матч не состоится, т.к. нападает роисся? дебил.
    Вообще-то , так и должны были поступить !!! Идиот
    Ссылка
    PETP0, 25.02.2022 16:10
    -9
    Иди0т! А тебе должны были сказать, что матч не состоится, т.к. нападает роисся? дебил.
    Ссылка
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