УЕФА: «Украинские и российские команды будут играть на нейтральном поле»

Союз европейских футбольных ассоциаций принял важное решение

  • 25.02.2022 11:59
  • 1067 просмотров
  • 4 комментария
УЕФА: «Украинские и российские команды будут играть на нейтральном поле»
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором было принято важное решение.

Российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Sergey Gorbachenko, 25.02.2022 12:15
    +11
    УЄФА позорні падли! Засцяли повністю відсторонити парашинські клуби та сбірну від всіх матчів під своєю егідою. СВОЛОТА!!!
    Ссылка
    zhevasil, 25.02.2022 12:16
    +10
    Вот вся гниль УЕФА. К Украине и России одинаковые санкции, вместо того чтобы исключить руссийские клубы из еарокубков.
    Ссылка
    online
    axylinam, 25.02.2022 12:24
    +2
    Полный писец
    Ссылка
    fedd1979, 25.02.2022 12:33 (изменен)
    0
    zhevasil, 25.02.2022 12:16
    Вот вся гниль УЕФА. К Украине и России одинаковые санкции, вместо того чтобы исключить руссийские клубы из еарокубков.
    Ну, приміром, відносно нас - не санкції. Все логічно. Хто ж зараз до нас поїде? А щодо росії - хай спершу політикум накладе всі можливі санкції, тільки тоді можна буде вимагати їх від спортивного руху. А цього ж не буде, на жаль...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности