УЕФА: «Украинские и российские команды будут играть на нейтральном поле»

25 февраля состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором было принято важное решение.
Российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.
Источник — Sport.ua
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