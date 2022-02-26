Отключите им SWIFT! Зинченко и Миколенко обратились к властям Британии

Украинские футболисты просят ввести санкции к России за вторжение в Украину

  • 26.02.2022 01:53
  • 321 просмотр
  • 3 комментария
Отключите им SWIFT! Зинченко и Миколенко обратились к властям Британии
© УНИАН. Зинченко и Миколенко

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко и защитник «Эвертона» Виталий Миколенко обратились к премьер-министру Британию Борису Джонсону и парламенту Великобритании с просьбой ввести санкции к России за вторжение в Украину.

«Вы, как никто другой, знаете, что в ближайшие часы и дни будет решаться судьба Украины и безопасность границ Европы. Мы благодарны за вашу поддержку и продвижение решительных шагов со стороны ЕС по прекращению путинской военной агрессии.

Поэтому просим вас убедить премьер-министра Венгрии и правительство Кипра срочно поддержать ваше обращение к руководству Совета Европы и Еврокомиссии по санкциям:

  • Отключение России от SWIFT и полная блокировка российских банков
  • Закрытие европейского пространства для российских самолетов
  • Заморозка и конфискация имущества российских олигархов в пользу разрушенной инфраструктуры Украины
  • Выход российских компаний из MSCI
  • Окончательный отказ от «Северного потока 2»
  • Отказ от покупки нефти, газа и угля в России
  • Санкции против Путина и Лаврова

Наша безопасность зависит от солидарности и немедленных действий. Помогите Украине связаться с теми, кто все еще сопротивляется санкциям против военных преступников».

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    -PhoeniX-, 26.02.2022 02:22
    0
    Закрытое небо сейчас принесёт больше ситуативной пользы, чем перспективное отключение от SWIFT
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    -PhoeniX-, 26.02.2022 02:12
    0
    Австрия не в этом списке. А германия и Италия вчера согласились на отключение. Сложней всего будет сломать Кипр. Там российские оффшоры
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    online
    New Zealander, 26.02.2022 02:06
    0
    Всі висловилися за вимкнення окрім Німеччини, Австрії, Італії, Угорщини та Кіпру. Без них вимкнути не можуть. Так що рашка святкує нажаль.
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