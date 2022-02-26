Отключите им SWIFT! Зинченко и Миколенко обратились к властям Британии

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко и защитник «Эвертона» Виталий Миколенко обратились к премьер-министру Британию Борису Джонсону и парламенту Великобритании с просьбой ввести санкции к России за вторжение в Украину.

«Вы, как никто другой, знаете, что в ближайшие часы и дни будет решаться судьба Украины и безопасность границ Европы. Мы благодарны за вашу поддержку и продвижение решительных шагов со стороны ЕС по прекращению путинской военной агрессии.

Поэтому просим вас убедить премьер-министра Венгрии и правительство Кипра срочно поддержать ваше обращение к руководству Совета Европы и Еврокомиссии по санкциям:

Отключение России от SWIFT и полная блокировка российских банков

Закрытие европейского пространства для российских самолетов

Заморозка и конфискация имущества российских олигархов в пользу разрушенной инфраструктуры Украины

Выход российских компаний из MSCI

Окончательный отказ от «Северного потока 2»

Отказ от покупки нефти, газа и угля в России

Санкции против Путина и Лаврова

Наша безопасность зависит от солидарности и немедленных действий. Помогите Украине связаться с теми, кто все еще сопротивляется санкциям против военных преступников».