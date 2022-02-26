Отключите им SWIFT! Зинченко и Миколенко обратились к властям Британии

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко и защитник «Эвертона» Виталий Миколенко обратились к премьер-министру Британию Борису Джонсону и парламенту Великобритании с просьбой ввести санкции к России за вторжение в Украину.
«Вы, как никто другой, знаете, что в ближайшие часы и дни будет решаться судьба Украины и безопасность границ Европы. Мы благодарны за вашу поддержку и продвижение решительных шагов со стороны ЕС по прекращению путинской военной агрессии.
Поэтому просим вас убедить премьер-министра Венгрии и правительство Кипра срочно поддержать ваше обращение к руководству Совета Европы и Еврокомиссии по санкциям:
- Отключение России от SWIFT и полная блокировка российских банков
- Закрытие европейского пространства для российских самолетов
- Заморозка и конфискация имущества российских олигархов в пользу разрушенной инфраструктуры Украины
- Выход российских компаний из MSCI
- Окончательный отказ от «Северного потока 2»
- Отказ от покупки нефти, газа и угля в России
- Санкции против Путина и Лаврова
Наша безопасность зависит от солидарности и немедленных действий. Помогите Украине связаться с теми, кто все еще сопротивляется санкциям против военных преступников».
Источник — Instagram
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