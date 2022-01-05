Лунин дебютирует в сезоне, Русин вернулся в Динамо, Дженоа подпишет Пентека

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 января.

1. Дебют Лунина будет. Куртуа нет в заявке Реала на кубковый матч. Украинский вратарь должен сыграть с «Алькояно».

2. Не пошло, но так бывает. Русин досрочно возвращается из Днепра-1 в Динамо. Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза подпишет нового форварда.

3. Нападающий для Шевченко. Дженоа арендует Пентека. «Дженоа» усилится известным форвардом.

4. МИКОЛЕНКО: «Когда согласовали трансфер – я сел в машину и зарыдал». Защитник эмоционально отреагировал на свой переход в «Эвертон».

5. Игра с Кальмаром. Динамо узнало имя своего соперника. Товарищеский матч запланирован на 24 января.

6. ОФИЦИАЛЬНО. В компанию к Миколенко. Эвертон подписал защитника Рейнджерс. Шотландец Нейтан Паттерсон стал игроком ливерпульского клуба.

7. Бешеные деньги. Мбаппе получит огромный бонус за переход в Реал. Стали известны финансовые подробности переезда форварда из «ПСЖ» в «Реал».

8. Сделали исключение. Джокович выступит на Australian Open. Первая ракетка мира вылетает в Австралию.

9. 10 известных игроков, завершивших карьеру в 2021 году. Sport.ua вспоминает тех, кто повесил бутсы на гвоздь в минувшем году.

10. Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров в истории. Состояние украинца оценивают в 58 млн фунтов.