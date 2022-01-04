Бешеные деньги. Мбаппе получит огромный бонус за переход в Реал

Стали известны финансовые подробности возможного перехода Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал».

23-летний форвард не продлил с парижанами контракт, который истекает летом 2022 года. Таким образом, с 1 января он может вести официальные переговоры с другими клубами.

По данным испанского издания ABC Deportes, при переходе в стан «сливочных» француз получит огромный подписной бонус в размере 40 млн евро.

Ожидается, что контракт Мбаппе с «Реалом» будет действовать 6 лет, а зарплата новичка после уплаты налогов составит 21 млн евро за сезон.

В Реале планируют официально объявить о подписании Килиана только весной, поскольку мадридский и парижский клубы сыграют в феврале между собой в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» предлагает Мбаппе более выгодные финансовые условия – 36 млн евро в год. Однако при переходе в «Реал» Килиан перекроет разницу за счет реализации имиджевых прав, и выступления за «Реал» будут более выгодными даже при более скромной зарплате.