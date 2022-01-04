МИКОЛЕНКО: «Когда согласовали трансфер – я сел в машину и зарыдал»

Защитник эмоционально отреагировал на свой переход в «Эвертон»

  • 04.01.2022 11:34
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  • 7 комментариев
МИКОЛЕНКО: «Когда согласовали трансфер – я сел в машину и зарыдал»
© ФК Эвертон

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о том, как отреагировал на свой переход из киевского «Динамо» в английский «Эвертон».

«Узнал об интересе 12 декабря после игры с «Зарей». Мне сказали, что мне нужно быть на следующий день в клубном офисе и что, возможно, будет предложение. Я даже не знал какой клуб. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб.

Когда я приехал, Игорь Михайлович привел мне пример своей дочери. Он сказал, что я ему как сын, и мне решать – оставаться ли в «Динамо», завоевывать трофеи и получать достойную зарплату. «Но если ты готов, то скажи это, и мы будем дальше вести переговоры» - сказал он. Я ответил, что не знаю, готов ли я, но я очень хочу. А желание – это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни. В тот момент, когда Игорь Михайлович сказал мне «ты мне как сын», я задумался. Слезы были потом уже, когда был разговор между президентами двух клубов, и все согласовали. Было много слухов, и сначала я не верил, что это может быть со мной.

Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки поплакал еще с ними, потом еще сам плакал. Сложно объяснить чувства – я был очень рад и в то же время было очень страшно», -  сказал Миколенко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bonv
    bonv, 04.01.2022 11:38
    +7
    Успіхів тобі в Англії.
    Ссылка
    Микола Гуцуляк
    online
    Микола Гуцуляк, 04.01.2022 11:39
    +6
    Дай тобі Боже здоров'я, хлопче!
    Ссылка
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 04.01.2022 11:45
    +3
    А потом позвонил Ярмоленко и Зинченко и с ними поплакал...Шутка. Удачи тебе,Виталик,в Эвертоне!
    Ссылка
    DK1970
    DK1970, 04.01.2022 12:01
    0
    Эмоции для молодого парня понятны Удачи в карьере!
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 04.01.2022 11:39
    -6
    Переживал что не дали нормально попрощаться ультрас динамо
    Ссылка
    -smart--Forever-
    online
    -smart--Forever-, 04.01.2022 11:48 (изменен)
    -8
    Слюнтяй
    Пусть маму возьмёт с собой, чтобы в Эвертоне ему сопли вытирала??
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    serge_kr
    serge_kr, 04.01.2022 11:39
    -10
    Повезло выбраться из шубной ямы, удачи!
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