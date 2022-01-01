Чего ждать от Миколенко в Эвертоне

Сложно сказать, как и чем закончится/закроется трансферное окно в УПЛ, но начало процесса – бодрое и впечатляющее: основной футболист «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко укатил в АПЛ, где будет защищать цвета «Эвертона».

Исходящие (да и входящие тоже) трансферы подобного веса и статуса в нашем футболе – практически библиографическая редкость. После последней по времени «распродажи» в «Шахтере», когда уходил в «МанЮнайтед» Фред, ничем подобным наш чемпионат в этой связи похвастаться не мог. А теперь вот может: 17 миллиона евро (по данным Transfermarkt), заплаченных ливерпульским клубом киевскому, красноречиво говорят сами за себя.

Однако в данном случае показателен не только сам факт резонансного перехода и цены вопроса, но и фигура главного героя. Если бы «Динамо» продало Вербича, Де Пену, Сидорчука, Бущана или даже Цыганкова – шуму было бы не меньше. Но вот удивления и даже непонимания – уж точно меньше. Потому что Миколенко – всего 22 года. В том смысле «всего», что он – хотя бы теоретически – еще мог бы подорожать. К слову, поговаривают, что в прошлом году тот-таки «Эвертон» присылал запрос в Киев относительно Миколенко, и тогда, вроде бы, «бело-синие» запросили за своего основного левофлангового оборонца порядка 30 миллионов евро. Сейчас цена упала. Почти на треть. О чем это может говорить? Скорее всего, о перезагрузке в «Динамо».

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Если раньше упомянутые выше игроки киевского клуба, в особенности Цыганков, были фактически неприкасаемыми, то сейчас, похоже, лишились этого ярлыка. И, вполне возможно, за приемлемую цену следом за Виталием могут последовать и другие лидеры. На сей счет Мирча Луческу высказался достаточно прозрачно.

Понятное дело, что более подробно, точнее, более конкретно на тему возможной перезагрузки «Динамо» можно будет говорить после окончания зимнего трансферного окна. А еще лучше – под занавес летнего «Юрьева дня». Тогда привычнее «считать цыплят». Но уже сейчас видится, что руководство столичного клуба решило изменить вектор развития. И отпустить игроков, которые, с одной стороны, пользуются спросом на рынке, а с другой – которые с тех или иных причин потеряли мотивацию.

Отмечу, что если действительно имеет место быть этот «векторный разворот», то в любом случае Игорь Суркис не прогадает, ведь на подходе к основной команде – блестящее поколение, наделавшее этой осенью шороха на всю Европу.

Но об этой теме нужно говорить отдельно. Когда будут аргументы и факты. Или не будут. Так или иначе, поднятый вопрос – вопрос не сегодняшнего дня. Вопрос сегодняшнего дня – трансфер Виталия Миколенко.



ФК Динамо. Виталий Миколенко

О динамовской выгоде (да и украинской в целом) можно говорить долго. И все слова и умозаключения будут брошены в благодатную почву. Дескать, отпустили молодого игрока, тем самым показав, что не хотят наступать на горло его песне, что дают расти и дальше, ведь в Киеве ему расти, будем откровенны, уже некуда. Такой шаг – отличный импульс для других игроков, которые, отлично проявив себя, имеют такой же шанс уйти на повышение. А еще это чудесный шанс для молодежи заявить свое притязания на освободившееся место на левом фланге защиты. Да и цена для наших широт – отнюдь не хилая. В данном случае размер явно имеет значение.

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Но вот о выгоде второго по значимости клуба из Ливерпуля от трансфера Миколенко сейчас можно лишь догадываться. Для АПЛ в целом, и конкретно для «ирисок» 17 миллионов – деньги небольшие. Но и немаленькие. Такие суммы платят за легионеров, имеющих неоспоримый основной статус и в клубе, и в сборной. Несомненно, Виталий этим статусом обладает. Однако, вместе с тем, нужно констатировать, что нынешний сезон у Миколенко явно не задался. Причем не только в клубе, но и в сборной. Да, Виталий может похвастаться тем, что является четвертьфиналистом Евро-2020, но, будем откровенны, на континентальном первенстве он сыграл не лучшим образом. Особенно, если учитывать соотношение ожидания и увиденного. К тому же, даже на уровне УПЛ, а этот уровень и в подметки не годится АПЛ, статистические показатели экс-динамовца – посредственные. Так уж получалось у Виталия, что в последнее время он почему-то результативно ошибался в важных матчах. Если «Эвертон» действительно следил за украинцем, «вел» его, он не мог не заметить этого спада.

Другое дело, что спад этот мог быть вызван психологическим фактором. Например, потерей мотивации. Типа «усталости металла». Тут главное правильно «отшлифовать» человека – и полный порядок. Но, снова же, об этом мы можем лишь догадываться.

Безусловно, наряду с относительным регрессом левофлангового защитника, проявившегося и в цифровых, и в визуальных наблюдениях, нужно обязательно упомянуть и о его сильных сторонах: выносливости, скорости, умении на протяжении всего матча бороздить свою бровку. Может быть, именно эти характеристики и приглянулись Рафе Бенитесу, являющемуся, по сведениям английской прессы, главным инициатором приглашения Миколенко.

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Глупо отрицать, что Виталий в ближайшем будущем может растерять все свои «коронки» - он еще растет, как игрок, а «функционалку» ему природа заложила, дай Бог каждому. Но тут такое дело… «Эвертон» - это вроде красивый всадник, но без головы. Деньги у клуба есть, вес в историческом плане – тоже (это вам не какой-то «безродный» в эру «до шейхов» второй клуб Манчестера). И с амбициями все в порядке. Но что делать со всем этим, на «Гудисон Парке» не ведают. На тренерском мостике – чехарда. В клубном менеджменте – тоже. «Ирисок» бросает то в жар, то в холод.



ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Да и в плане сугубо игровом, то есть тактики, «Эвертон» не назовешь продвинутой командой. Скорее наоборот: защищается низким блоком, мало прессингует, исповедует порядком подзабытый на Туманном Альбионе вертикальный футбол. Если этот коллектив на что-то и претендует сейчас, так это, разве что, на звание «кладбища талантов».

Поэтому, в качестве резюме, получается следующее: Миколенко ушел в самую сильную лигу мира, ушел, чтобы перезапустить свою карьеру, получить новый вызов и мотивацию. Ушел своевременно. С этим все понятно. Но вот относительно конкретного «куда» – такой уверенности, увы, нет. Не факт, что Виталий сразу же станет игроком основы – время на адаптацию все равно понадобится. Даже с учетом того, что его основной конкурент за место на поле – француз Динь – может покинуть «Эвертон» уже этой зимой. Но даже если допустить, что Виталий «с колес» станет основным в новой команде, он сразу же столкнется с жесточайшей реальностью: необходимостью «держать» свой фланг, а не бегать в атаки. А при таком сценарии, то есть под давлением соперника, при игре один в один, Миколенко – не образец надежности.

В общем, нашего игрока ждут непростые времена. Очень непростые. И вряд ли нужно надеяться на Фортуну или Бенитеса – эти двое – очень противоречивые и изменчивые. Нужно надеяться только на себя. Нужно понимать, что придется бегать столько, сколько еще не бегал в жизни. И проигрывать придется столько же.

Перспективы – не самые радужные, но коль взялся за гуж…