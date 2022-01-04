Нападающий для Шевченко. Дженоа арендует Пентека

«Дженоа» в ближайшее время усилит свой состав нападающим «Герты» Кшиштофом Пентеком.
Как сообщает итальянская пресса, команда украинского тренера Андрея Шевченко арендует Пентека до конца сезона 2021/22. В соглашении будет пункт о выкупе за 17 млн евро.
В этом сезоне 26-летний нападающий провел 9 матчей в чемпионате Германии и забил 1 мяч.
Отметим, что Пентек играл за «Дженоа», после чего перешел в «Милан».
Ранее «Дженоа» подписала защитника «Янг Бойз» Сильвана Хефти.
Источник — Football-Italia
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