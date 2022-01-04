Нападающий для Шевченко. Дженоа арендует Пентека

«Дженоа» усилится известным форвардом

  • 04.01.2022 10:54
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Нападающий для Шевченко. Дженоа арендует Пентека
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа» в ближайшее время усилит свой состав нападающим «Герты» Кшиштофом Пентеком.

Как сообщает итальянская пресса, команда украинского тренера Андрея Шевченко арендует Пентека до конца сезона 2021/22. В соглашении будет пункт о выкупе за 17 млн евро.

В этом сезоне 26-летний нападающий провел 9 матчей в чемпионате Германии и забил 1 мяч. 

Отметим, что Пентек играл за «Дженоа», после чего перешел в «Милан». 

Ранее «Дженоа» подписала защитника «Янг Бойз» Сильвана Хефти.

Источник — Football-Italia

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