ОФИЦИАЛЬНО. Первое усиление для Шевы. Дженоа подписал защитника Янг Бойз

«Дженоа» официально сообщила о трансфере защитника «Янг Бойз» Сильвана Хефти. Условия сделки не сообщаются.

24-летний швейцарец будет выступать за «Дженоа» под 36-м номером. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Хефти 2 гола и 4 ассиста в 29 матчах во всех турнирах, в том числе 1 гол и 1 ассист в 6 матчах в Лиге чемпионов. Хефти может выступать на позиции правого и центрального защитника.

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» может арендовать защитника «Брайтона» Лео Эстигора.