ОФИЦИАЛЬНО. Первое усиление для Шевы. Дженоа подписал защитника Янг Бойз

Сильван Хефти стал игроком «Дженоа»

  • 03.01.2022 19:33
  • 2641 просмотр
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Первое усиление для Шевы. Дженоа подписал защитника Янг Бойз
© ФК Дженоа. Сильван Хефти

«Дженоа» официально сообщила о трансфере защитника «Янг Бойз» Сильвана Хефти. Условия сделки не сообщаются.

24-летний швейцарец будет выступать за «Дженоа» под 36-м номером. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Хефти 2 гола и 4 ассиста в 29 матчах во всех турнирах, в том числе 1 гол и 1 ассист в 6 матчах в Лиге чемпионов. Хефти может выступать на позиции правого и центрального защитника.

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» может арендовать защитника «Брайтона» Лео Эстигора.

Источник — ФК Дженоа

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    OKs100, 03.01.2022 20:26
    0
    Правильно, всё по канонам, сначала настроить защиту команды, а потом всё остальное.
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    axylinam
    axylinam, 03.01.2022 19:50
    0
    С такими усилениями можно в низший дивизион вылететь
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