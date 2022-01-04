ОФИЦИАЛЬНО. В компанию к Миколенко. Эвертон подписал защитника Рейнджерс

Шотландец Нейтан Паттерсон стал игроком ливерпульского клуба

  • 04.01.2022 17:10
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ОФИЦИАЛЬНО. В компанию к Миколенко. Эвертон подписал защитника Рейнджерс
© ФК Эвертон. Нейтан Паттерсон

Ливерпульский «Эвертон» сообщил о переходе 20-летнего правого защитника «Рейнджерс» из Глазго и сборной Шотландии Нейтана Паттерсона.

Сумма трансфера не сообщается. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2027 года.

Паттерсон — воспитанник «Рейнджерс». В текущем сезоне футболист провел за шотландскую команду 11 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Нейтан предпочитает выступать на позиции правого защитника, но может сыграть и слева в защите (как и 22-летний украинец Виталий Миколенко, недавно перешедший в «Эвертон» из киевского «Динамо»), а также справа в полузащите.

Ориентировочная стоимость Паттерсона составляет €3 миллиона.

В активе игрока 6 матчей за сборную Шотландии, где он забил один гол.

Стоит отметить, что сборная Украины сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Матч состоится 24 марта.

Источник — ФК Эвертон

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