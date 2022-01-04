Игра с Кальмаром. Динамо узнало имя своего соперника

Товарищеский матч запланирован на 24 января

  • 04.01.2022 13:58
  • 1992 просмотра
  • 16 комментариев
Игра с Кальмаром. Динамо узнало имя своего соперника
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проведет товарищеский матч со шведским «Кальмаром» на первом учебно-тренировочном сборе, который состоится в Испании.

Поединок запланирован на 24 января.

В минувшем сезоне «Кальмар» занял шестое место в чемпионате Швеции, в 30-ти матчах набрав 47 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 41-39.

Учебно-тренировочный сбор «Динамо» в Испании пройдет с 17 по 27 января.

Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
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    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 04.01.2022 15:00 (изменен)
    +1
    L.F.C., 04.01.2022 14:56
    Оплеванный обтекай

    Группа Е - ЛЕ 2010/2011

    1 Украина Динамо (Киев) 6 3 2 1 10 − 6 +4 11
    2 Белоруссия БАТЭ (Борисов) 6 3 1 2 11 − 11 0 10
    3 Нидерланды АЗ (Алкмар) 6 2 1 3 8 − 10 -2 7
    4 Молдавия Шериф (Тирасполь) 6 1 2 3 5 − 7 -2 5

    А вы со своими миллионами славно по щам получили - впрочем невпервой и это вася иди ка в игнор от тебя ничего нового не увижу дальше
    Вмешаюсь, на кажись в этом же году Шахтер вышел из группы ЛЧ (не ЛЕ как некоторые!) с первого места, в группе с Арсеналом) А дальше еще и Рому прошли!) Ба-бах!))
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 04.01.2022 14:51
    +1
    -smart--Forever-, 04.01.2022 14:40
    Хоть шведский «Кальмар» научит 100личный ноунейм играть в футбол
    Вам повезло - вас молдавский Шифер научил.
    Ссылка
    sahka1981
    online
    sahka1981, 04.01.2022 15:07
    0
    Bulba_sumkin, 04.01.2022 14:58
    Странно что этот матч пройдет не во время чемпионата, чтоб можно было перенести обязательный матч ради товарняка)
    Очень хороший результат, единственная ваша 1/4 в ЛЧ, потолок ваш так сказать в турнирах КЕЧ и ЛЧ, несмотря на два погрома тогда по 5-1, от Арсенала и Барсы. И в целом очень хороший евросезон тогда получился для наших клубов.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 04.01.2022 15:07
    0
    -smart--Forever-, 04.01.2022 14:44
    Перед тренировочной игрой, по-традиции, обмен шубами
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 04.01.2022 15:04
    0
    Bulba_sumkin, 04.01.2022 15:00
    Вмешаюсь, на кажись в этом же году Шахтер вышел из группы ЛЧ (не ЛЕ как некоторые!) с первого места, в группе с Арсеналом) А дальше еще и Рому прошли!) Ба-бах!))
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 04.01.2022 15:02
    0
    L.F.C., 04.01.2022 14:56
    Оплеванный обтекай

    Группа Е - ЛЕ 2010/2011

    1 Украина Динамо (Киев) 6 3 2 1 10 − 6 +4 11
    2 Белоруссия БАТЭ (Борисов) 6 3 1 2 11 − 11 0 10
    3 Нидерланды АЗ (Алкмар) 6 2 1 3 8 − 10 -2 7
    4 Молдавия Шериф (Тирасполь) 6 1 2 3 5 − 7 -2 5

    А вы со своими миллионами славно по щам получили - впрочем невпервой и это вася иди ка в игнор от тебя ничего нового не увижу дальше
    Оплеванный,ты любишь унижения ?
    Шахтер ЛЧ 10/11 с 15 очками выиграл группу у Арсенала и Браги ,прошел в 1/8 Рому
    Когда Динамо Кипр доходило до 1/4 ЛЧ ,и обыгрывала команды как Рома ?
    Давай унижайся
    Ссылка
    Ivan Bishok
    online
    Ivan Bishok, 04.01.2022 14:13
    0
    Гра в кальмара
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 04.01.2022 14:58
    -1
    Странно что этот матч пройдет не во время чемпионата, чтоб можно было перенести обязательный матч ради товарняка)
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 04.01.2022 14:54
    -1
    L.F.C., 04.01.2022 14:53
    А что там смешного? Или ты хочешь мне показать эмблему своего шахтера через окно?
    Ты в Лубнах встречала новый год в туалете в шубе !?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 04.01.2022 14:53
    -1
    stopor2016, 04.01.2022 14:51
    Вам повезло - вас молдавский Шифер научил.
    Динамо Кипр 2-0,0-0 Шериф
    Оплеванный, ты любишь унижения ?
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 04.01.2022 14:53
    -1
    -smart--Forever-, 04.01.2022 14:51
    Мож тебе сходить посмеяться в женскую консультацию
    А что там смешного? Или ты хочешь мне показать эмблему своего шахтера через окно?
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 04.01.2022 14:56 (изменен)
    -2
    Хуакин Гусман Лоэра, 04.01.2022 14:53
    Динамо Кипр 2-0,0-0 Шериф
    Оплеванный, ты любишь унижения ?
    Оплеванный обтекай

    Группа Е - ЛЕ 2010/2011

    1 Украина Динамо (Киев) 6 3 2 1 10 − 6 +4 11
    2 Белоруссия БАТЭ (Борисов) 6 3 1 2 11 − 11 0 10
    3 Нидерланды АЗ (Алкмар) 6 2 1 3 8 − 10 -2 7
    4 Молдавия Шериф (Тирасполь) 6 1 2 3 5 − 7 -2 5

    А вы со своими миллионами славно по щам получили - впрочем невпервой и это вася иди ка в игнор от тебя ничего нового не увижу дальше
    Ссылка
    -smart--Forever-
    online
    -smart--Forever-, 04.01.2022 14:51
    -2
    L.F.C., 04.01.2022 14:47
    Ппц форевка он как петросян из аншлага - вроде бы у всех на виду но над его шутками плакать хочеться.
    Мож тебе сходить посмеяться в женскую консультацию
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 04.01.2022 14:47
    -2
    Ппц форевка он как петросян из аншлага - вроде бы у всех на виду но над его шутками плакать хочеться.
    Ссылка
    -smart--Forever-
    online
    -smart--Forever-, 04.01.2022 14:44
    -2
    Перед тренировочной игрой, по-традиции, обмен шубами
    Ссылка
    -smart--Forever-
    online
    -smart--Forever-, 04.01.2022 14:40
    -4
    Хоть шведский «Кальмар» научит 100личный ноунейм играть в футбол
    Ссылка
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