Игра с Кальмаром. Динамо узнало имя своего соперника

Киевское «Динамо» проведет товарищеский матч со шведским «Кальмаром» на первом учебно-тренировочном сборе, который состоится в Испании.
Поединок запланирован на 24 января.
В минувшем сезоне «Кальмар» занял шестое место в чемпионате Швеции, в 30-ти матчах набрав 47 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 41-39.
Учебно-тренировочный сбор «Динамо» в Испании пройдет с 17 по 27 января.
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Группа Е - ЛЕ 2010/2011
1 Украина Динамо (Киев) 6 3 2 1 10 − 6 +4 11
2 Белоруссия БАТЭ (Борисов) 6 3 1 2 11 − 11 0 10
3 Нидерланды АЗ (Алкмар) 6 2 1 3 8 − 10 -2 7
4 Молдавия Шериф (Тирасполь) 6 1 2 3 5 − 7 -2 5
А вы со своими миллионами славно по щам получили - впрочем невпервой и это вася иди ка в игнор от тебя ничего нового не увижу дальше
Группа Е - ЛЕ 2010/2011
1 Украина Динамо (Киев) 6 3 2 1 10 − 6 +4 11
2 Белоруссия БАТЭ (Борисов) 6 3 1 2 11 − 11 0 10
3 Нидерланды АЗ (Алкмар) 6 2 1 3 8 − 10 -2 7
4 Молдавия Шериф (Тирасполь) 6 1 2 3 5 − 7 -2 5
А вы со своими миллионами славно по щам получили - впрочем невпервой и это вася иди ка в игнор от тебя ничего нового не увижу дальше
Шахтер ЛЧ 10/11 с 15 очками выиграл группу у Арсенала и Браги ,прошел в 1/8 Рому
Когда Динамо Кипр доходило до 1/4 ЛЧ ,и обыгрывала команды как Рома ?
Давай унижайся
Оплеванный, ты любишь унижения ?
Оплеванный, ты любишь унижения ?
Группа Е - ЛЕ 2010/2011
1 Украина Динамо (Киев) 6 3 2 1 10 − 6 +4 11
2 Белоруссия БАТЭ (Борисов) 6 3 1 2 11 − 11 0 10
3 Нидерланды АЗ (Алкмар) 6 2 1 3 8 − 10 -2 7
4 Молдавия Шериф (Тирасполь) 6 1 2 3 5 − 7 -2 5
А вы со своими миллионами славно по щам получили - впрочем невпервой и это вася иди ка в игнор от тебя ничего нового не увижу дальше
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