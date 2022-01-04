Игра с Кальмаром. Динамо узнало имя своего соперника

Киевское «Динамо» проведет товарищеский матч со шведским «Кальмаром» на первом учебно-тренировочном сборе, который состоится в Испании.

Поединок запланирован на 24 января.

В минувшем сезоне «Кальмар» занял шестое место в чемпионате Швеции, в 30-ти матчах набрав 47 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 41-39.

Учебно-тренировочный сбор «Динамо» в Испании пройдет с 17 по 27 января.