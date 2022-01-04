Дебют Лунина будет. Куртуа нет в заявке Реала на кубковый матч

Мадридский «Реал» 5 января сыграет матч 1/16 финала Кубка Испании. Соперник - клуб «Алькояно».
Ожидается, что украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в матче с первых минут. Отметим, что в заявку на этот матч не попал основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что выпустит Лунина в старте.
Заявка «Реала»:
Вратари: Лунин, Фуидиас, Диего
Защитники: Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Рафа Марин
Полузащитники: Кроос, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско, Камавинга, Петер
Форварды: Азар, Асенсио, Родриго, Мариано.
📋✅ ¡Nuestros convocados para #AlcoyanoRealMadrid! pic.twitter.com/ZUqQ5MfrZY— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 4, 2022
Источник — Sport.ua
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