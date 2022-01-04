Дебют Лунина будет. Куртуа нет в заявке Реала на кубковый матч

Украинский вратарь должен сыграть с «Алькояно»

  • 04.01.2022 15:59
  • 1284 просмотра
  • 1 комментарий
Дебют Лунина будет. Куртуа нет в заявке Реала на кубковый матч
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» 5 января сыграет матч 1/16 финала Кубка Испании. Соперник - клуб «Алькояно».

Ожидается, что украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в матче с первых минут. Отметим, что в заявку на этот матч не попал основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа. 

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что выпустит Лунина в старте.

Заявка «Реала»:
Вратари: Лунин, Фуидиас, Диего
Защитники: Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Рафа Марин
Полузащитники: Кроос, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско, Камавинга, Петер
Форварды: Азар, Асенсио, Родриго, Мариано.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Heyter
    online
    Heyter, 04.01.2022 16:35
    0
    Не прошло и 2 года.... ))))
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