Свершилось. Анчелотти сообщил, что выпустит Лунина в старте Реала

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что выпустит украинского вратаря Андрея Лунина в стартовом составе в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно». Для Лунина это будет дебют в этом сезоне.

«Лунин – единственный игрок, которому я точно хочу дать сыграть завтра. Выпущу наиболее сильный состав из возможных завтра. Мне нравится Дани Себальос, он будет для нас важным игроком, у него много хороших качеств.

Бензема, Модрич и Менди имеют небольшие проблемы после игры с «Хетафе» и не сыграют завтра. Бэйл не травмирован, но с ним пока не все в порядке. Я не знаю, сыграет ли он с «Валенсией», но он обязательно отправится в Саудовскую Аравию с нами. Винисиус вернется к тренировкам завтра и будет готов к матчу против «Валенсии», - сказал Анчелотти.

Матч «Алькояно» – «Реал» состоится 5 января в 22:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов купить Лунина.