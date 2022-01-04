Свершилось. Анчелотти сообщил, что выпустит Лунина в старте Реала

Украинский вратарь должен сыграть в Кубке Испании

  • 04.01.2022 15:31
  • 2605 просмотров
  • 6 комментариев
Свершилось. Анчелотти сообщил, что выпустит Лунина в старте Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что выпустит украинского вратаря Андрея Лунина в стартовом составе в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно». Для Лунина это будет дебют в этом сезоне.

«Лунин – единственный игрок, которому я точно хочу дать сыграть завтра. Выпущу наиболее сильный состав из возможных завтра. Мне нравится Дани Себальос, он будет для нас важным игроком, у него много хороших качеств.

Бензема, Модрич и Менди имеют небольшие проблемы после игры с «Хетафе» и не сыграют завтра. Бэйл не травмирован, но с ним пока не все в порядке. Я не знаю, сыграет ли он с «Валенсией», но он обязательно отправится в Саудовскую Аравию с нами. Винисиус вернется к тренировкам завтра и будет готов к матчу против «Валенсии», - сказал Анчелотти.

Матч «Алькояно» – «Реал» состоится 5 января в 22:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов купить Лунина.

Источник — ФК Реал Мадрид

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    justhateme
    justhateme, 04.01.2022 15:40
    +3
    Главное до завтра короной не заболеть
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    Dmytro Solovyov
    Dmytro Solovyov, 04.01.2022 16:03
    +2
    А не то ли это Алькояно, от которого Реал в прошлом (уже) году вылетел? Тот самый единственный матч Лунина...и опять Алькояно и снова Лунин в воротах.
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    VVO
    VVO, 04.01.2022 15:50
    +2
    Про який шанс може йти мова? Просто папу Карло уже дістали запитаннями про Леніна і от вам вихід у мега матчі. Можливо навіть останній у цьому сезоні.
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    BekXan
    BekXan, 04.01.2022 15:42
    +2
    Ля шанс финале для Лунина)
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    vittroy
    vittroy, 04.01.2022 15:54
    +1
    VVO, 04.01.2022 15:50
    Про який шанс може йти мова? Просто папу Карло уже дістали запитаннями про Леніна і от вам вихід у мега матчі. Можливо навіть останній у цьому сезоні.
    Все вірно.....а самий сильний склад виставе........то взагалі маячня.....
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    Ghostly
    online
    Ghostly, 04.01.2022 16:05
    -1
    Этот кубок Реалу не нужен.
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