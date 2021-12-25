Шанс перезагрузить карьеру в АПЛ! Ньюкасл готов выкупить у Реала Лунина

Английский «Ньюкасл» проявляет серьезную заинтересованность в услугах 22-летнего украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина.

В «Ньюкасле» помнят, что еще несколько лет назад экс-кипера «Зари» называли одним из наиболее перспективных в мировом футболе, а потому готовы воспользоваться ситуацией, при которой Лунин прочно засел за спиной Тибо Куртуа и абсолютно не имеет игровой практики в «Реале».

Ожидается, что «Ньюкасл» будет готов заплатить сумму, которую затребует за украинца «Реал», а мадридцы, в свою очередь, не прочь расстаться с Луниным, если смогут вернуть инвестиции в футболиста, которые в общей сложности составили порядка 10 миллионов евро.

Сам Лунин решил покинуть «Реал», если получит предложение от клуба, где ему будет предоставлена гарантия игровой практики. Кроме того, в «Ньюкасле» вратарь сможет рассчитывать на большую зарплату, нежели получает ныне в Мадриде.

В случае продажи Лунина у «Реала» уже есть на примете вратарь, который сможет заменить украинца в качестве резервиста Куртуа – это 24-летний кипер «Леванте» Даниэль Карденас.

Напомним, накануне стало известно, что Андрей Лунин вылечился от коронавируса и вышел из карантина.