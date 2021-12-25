Шанс перезагрузить карьеру в АПЛ! Ньюкасл готов выкупить у Реала Лунина

Клуб с самым богатым собственником в мире заинтересовался украинским голкипером

  • 25.12.2021 11:14
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  • 6 комментариев
Шанс перезагрузить карьеру в АПЛ! Ньюкасл готов выкупить у Реала Лунина
© Instagram. Андрей Лунин

Английский «Ньюкасл» проявляет серьезную заинтересованность в услугах 22-летнего украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина.

В «Ньюкасле» помнят, что еще несколько лет назад экс-кипера «Зари» называли одним из наиболее перспективных в мировом футболе, а потому готовы воспользоваться ситуацией, при которой Лунин прочно засел за спиной Тибо Куртуа и абсолютно не имеет игровой практики в «Реале».

Ожидается, что «Ньюкасл» будет готов заплатить сумму, которую затребует за украинца «Реал», а мадридцы, в свою очередь, не прочь расстаться с Луниным, если смогут вернуть инвестиции в футболиста, которые в общей сложности составили порядка 10 миллионов евро.

Сам Лунин решил покинуть «Реал», если получит предложение от клуба, где ему будет предоставлена гарантия игровой практики. Кроме того, в «Ньюкасле» вратарь сможет рассчитывать на большую зарплату, нежели получает ныне в Мадриде.

В случае продажи Лунина у «Реала» уже есть на примете вратарь, который сможет заменить украинца в качестве резервиста Куртуа – это 24-летний кипер «Леванте» Даниэль Карденас.

Напомним, накануне стало известно, что Андрей Лунин вылечился от коронавируса и вышел из карантина.

Источник — El Nacional

(17 голосов)

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Комментарии
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    Сергей Чёрный
    Сергей Чёрный, 25.12.2021 11:20
    +7
    Норм варіант
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    Footbolist
    Footbolist, 25.12.2021 11:21
    +6
    Надо бежать из Реала! Хотя не факт что в старте будет. Очень тяжело вратарям пробиваться
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    OKs100
    OKs100, 25.12.2021 11:30
    +5
    Если зарплата выше, то без вопросов уйдёт из Реала. Деньги, это главное в жизни любого футболиста.
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    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 25.12.2021 11:42
    +2
    главное что бы играл. Хотя странный трансфер у Ньюкасла вратарь это самая сильная линия. Там защитники клоуны которых нужно менять
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    vittroy
    vittroy, 25.12.2021 11:34
    -2
    Ну просто сміх😂😂😂😂.Який Ньюкасл？людина яка зовсім не виходе на поле 2 роки....Я розумію , що агент розпинається, і вкидує хоч щось...хоч якусь згадку про Луніна. Я вважаю, что топ чемпіонати , для Луніна закриті.....
    Ще не вистачає статті про Фонсеку, туди ж.....
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    wartaan
    wartaan, 25.12.2021 11:46
    -3
    ему и в металлисте предлагали зп больше чем в реале и место в составе, но не захотел же
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