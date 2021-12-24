Уже здоров. Лунин вылечился от коронавируса

Украинский голкипер «Реала» сдал негативный тест

  • 24.12.2021 19:13
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Уже здоров. Лунин вылечился от коронавируса
© ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин сегодня, 24 декабря, сдал негативный тест на коронавирус. Болезнь у него выявили 16 декабря.

Вместе с Луниным сегодня вышел из карантина полузащитник «Реала» Иско. По-прежнему болеет в мадридском клубе только Марко Асенсио.

Напомним, Лунин заразился коронавирусом во второй раза за четыре месяца. В предыдущий раз это случилось в конце августа, из-за чего вратарь пропустил сбор национальной команды Украины.

В нынешнем сезоне Лунин не провел ни одного официального матча за «Реал».

Источник — Marca

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