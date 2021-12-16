Эпидемия коронавируса в Реале. Андрей Лунин снова сдал позитивный тест

Украинский вратарь оказался в списке заразившихся

  • 16.12.2021 17:46
  • 1830 просмотров
  • 12 комментариев
Эпидемия коронавируса в Реале. Андрей Лунин снова сдал позитивный тест
© realmadrid.com

«Реал» на официальном сайте проинформировал о том, что в клубе продолжают фиксировать заразившихся коронавирусом.

В этот раз список заболевших пополнили Андрей Лунин, Гарет Бэйл, Асенсио, Родриго, а также один из помощников наставника Карло Анчелотти.

Ранее коронавирус зафиксировали у Луки Модрича и Марсело, а также у работников клубной базы. Теперь «Реал» может запросить у Ла Лиги отложить ближайший матч чемпионата.

Отметим, что Лунин в сентябре уже болел коронавирусом, но успешно выздоровел и быстро вернулся к тренировкам.

Источник — Marca

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    LeonidKorzsh
    LeonidKorzsh, 16.12.2021 17:56
    +3
    Тобто він мав хороші антитіла і знову захворів через 3 місяці ?
    Не зовсім в цьому розбираюсь, але до того часу вважав, що таке практично неможливо.
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    turist86
    turist86, 16.12.2021 17:50
    +3
    Як же так, молодий здоровий хворіє з інтервалом у 3 місяці?
    А Куртуа вірус не бере?
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    Jakub Lukasz Salamaj
    Jakub Lukasz Salamaj, 16.12.2021 18:25
    +2
    Просто перед праздниками надо статистику поднять и загнать стадо на третью дозу. А греческий алфавит ещё не закончился
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    просто парень
    просто парень, 16.12.2021 18:10
    +2
    Ёкарный Бабай, 16.12.2021 18:07
    Если это омикрон, то пишут, что в организме ВИЧ-инфицированного из ЮАР, где он появился, он каким-то образом научился обходить имеющийся иммунитет. Это плохая новость. Хорошая новость в том, что под новые штаммы вакцины будут откорректированы в течение 2 мес, а там уже подойдет срок ревакцинации у многих.
    Ага, и так каждый год, новый штамм опять придумают, опять вакцироваться и покругу
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    Jakub Lukasz Salamaj, 16.12.2021 18:23
    +1
    просто парень, 16.12.2021 18:10
    Ага, и так каждый год, новый штамм опять придумают, опять вакцироваться и покругу
    Каждые три месяца 😂😂😂
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    Trollface
    Trollface, 16.12.2021 18:18
    +1
    Сколько можно сдавать?
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    dudigo78
    dudigo78, 16.12.2021 19:08
    0
    омікрон. Абсолютно новий штам, якому практично по барабану чи хворів ти раніше, чи вакцинований. в нас приблизно на лютий-березень очікується повна жопа
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    alefteev77
    alefteev77, 16.12.2021 19:00
    0
    1. Лунин уже вроде как переболел ранее.
    2. Лунин уже вроде как был вакцинирован.
    -
    А теперь получается, что Лунин опять болен на корона-вирус? Так какой смысл в вакцинах? Какой смысл, что человек переболел - если опять получает позитивный тест?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.12.2021 18:57
    0
    Jakub Lukasz Salamaj, 16.12.2021 18:25
    Просто перед праздниками надо статистику поднять и загнать стадо на третью дозу. А греческий алфавит ещё не закончился
    Кому надо? Рептилоидам?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.12.2021 18:55
    0
    просто парень, 16.12.2021 18:10
    Ага, и так каждый год, новый штамм опять придумают, опять вакцироваться и покругу
    Таков путь
    Ссылка
    Eglo данила
    online
    Eglo данила, 16.12.2021 18:49
    0
    LeonidKorzsh, 16.12.2021 17:56
    Тобто він мав хороші антитіла і знову захворів через 3 місяці ?
    Не зовсім в цьому розбираюсь, але до того часу вважав, що таке практично неможливо.
    Может он не имел хороших антител, если болел легко, то такое часто бывает.
    Да и сейчас, тоже не понятно, заболел ли, если сосед по комнате накашлял на тебя, то по любому контрольный ПЦР будет положительным, но может и не заболеет дальше, этим всё и закончится, если иммунитет хороший
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.12.2021 18:07
    0
    LeonidKorzsh, 16.12.2021 17:56
    Тобто він мав хороші антитіла і знову захворів через 3 місяці ?
    Не зовсім в цьому розбираюсь, але до того часу вважав, що таке практично неможливо.
    Если это омикрон, то пишут, что в организме ВИЧ-инфицированного из ЮАР, где он появился, он каким-то образом научился обходить имеющийся иммунитет. Это плохая новость. Хорошая новость в том, что под новые штаммы вакцины будут откорректированы в течение 2 мес, а там уже подойдет срок ревакцинации у многих.
    Ссылка
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