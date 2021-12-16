Эпидемия коронавируса в Реале. Андрей Лунин снова сдал позитивный тест

«Реал» на официальном сайте проинформировал о том, что в клубе продолжают фиксировать заразившихся коронавирусом.

В этот раз список заболевших пополнили Андрей Лунин, Гарет Бэйл, Асенсио, Родриго, а также один из помощников наставника Карло Анчелотти.

Ранее коронавирус зафиксировали у Луки Модрича и Марсело, а также у работников клубной базы. Теперь «Реал» может запросить у Ла Лиги отложить ближайший матч чемпионата.

Отметим, что Лунин в сентябре уже болел коронавирусом, но успешно выздоровел и быстро вернулся к тренировкам.