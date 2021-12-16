Эпидемия коронавируса в Реале. Андрей Лунин снова сдал позитивный тест

«Реал» на официальном сайте проинформировал о том, что в клубе продолжают фиксировать заразившихся коронавирусом.
В этот раз список заболевших пополнили Андрей Лунин, Гарет Бэйл, Асенсио, Родриго, а также один из помощников наставника Карло Анчелотти.
Ранее коронавирус зафиксировали у Луки Модрича и Марсело, а также у работников клубной базы. Теперь «Реал» может запросить у Ла Лиги отложить ближайший матч чемпионата.
Отметим, что Лунин в сентябре уже болел коронавирусом, но успешно выздоровел и быстро вернулся к тренировкам.
Источник — Marca
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Не зовсім в цьому розбираюсь, але до того часу вважав, що таке практично неможливо.
А Куртуа вірус не бере?
2. Лунин уже вроде как был вакцинирован.
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А теперь получается, что Лунин опять болен на корона-вирус? Так какой смысл в вакцинах? Какой смысл, что человек переболел - если опять получает позитивный тест?
Не зовсім в цьому розбираюсь, але до того часу вважав, що таке практично неможливо.
Да и сейчас, тоже не понятно, заболел ли, если сосед по комнате накашлял на тебя, то по любому контрольный ПЦР будет положительным, но может и не заболеет дальше, этим всё и закончится, если иммунитет хороший
Не зовсім в цьому розбираюсь, але до того часу вважав, що таке практично неможливо.
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