Кадровые проблемы Баварии, бой Беринчика, Донбасс могут исключить из УХЛ

Главные новости за 22 ноября на Sport.ua

  • 23.11.2021 06:00
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Кадровые проблемы Баварии, бой Беринчика, Донбасс могут исключить из УХЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 22 ноября.

1. Выстоит ли Динамо? Бавария везет в Киев 18 футболистов. Сокращенная заявка из-за коронавируса.

2. Снова в Броварах. Беринчик будет защищать титул против россиянина. Денис Беринчик снова проведет бой в Украине.

3. ОФИЦИАЛЬНО. ФХУ готова автоматически исключить Донбасс и Краматорск из УХЛ. Клубам дали еще один шанс.

4. ФОТО. Ключевой матч: Шахтер отправился в Милан на игру Лиги чемпионов. Де Дзерби внес в заявку 23 игрока.

5. ШЕВЧЕНКО: «В Генуе все понимают, в каком состоянии нам передавали команду». Главный тренер итальянского клуба – о проблемах и путях их решения.

6. УАФ хочет прикрыть лавочку с арендованными. Что думают Динамо и Шахтер? Возможно, будет нельзя отдавать по 10+ арендованных в одну команду.

7. ФИФА назвала 11 претендентов на звание лучшего игрока года. Победитель будет объявлен 17 января.

8. Юношеская сборная Украины U-18 выиграла у России на старте EEVZA. Подопечные Владимира Романцова победили соперников в пяти партиях, отыграв два матчбола.

9. Отличная реализация. Верес уверенно переиграл Металлист 1925. Голы Пасича и Солдата помогли Вересу выиграть у Металлиста 1925.

10. ВИДЕО. Сульшер не сдержал слез, прощаясь с Манчестер Юнайтед. Бывший наставник «красных дьяволов» заявил, что отдал клубу всего себя.

Источник — Sport.ua

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