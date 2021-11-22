ФИФА назвала 11 претендентов на звание лучшего игрока года

Победитель будет объявлен 17 января

  • 22.11.2021 20:00
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  • 1 комментарий
ФИФА назвала 11 претендентов на звание лучшего игрока года
© Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА объявила список кандидатов на звание лучшего футболиста 2021 года.

На награду претендуют 11 игроков: Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Жоржиньо, Нголо Канте (оба – «Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар (все трое – ПСЖ) и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Голосование будет проходить до 10 декабря 2021 года. Обладатель награды будет объявлен 17 января 2022 года.

В 2020 году обладателем награды стал Роберт Левандовски.

Источник — ФИФА

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey111
    Andrey111, 22.11.2021 20:34
    +3
    Моё мнение, только Левандовский⚽🙌
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