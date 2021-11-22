ШЕВЧЕНКО: «В Генуе все понимают, в каком состоянии нам передавали команду»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал о приходе в итальянский клуб, поведал о целях на этот сезон, а также попросил болельщиков запастись терпением.



- Насколько сложно приходить в команду, которая борется за выживание?

- Самое главное – ставить перед собой цели. Приходя сюда, я поставил цель остаться в Серии А. Если мы останемся – это будет интересный проект. Генуя, как город, заслуживает большего, чем это было в последние годы. У команды не было стабильности. Сегодня этот потенциал может развиться.



Пришла новая компания, которая хочет развивать здесь футбол. Они ставят перед собой довольно амбициозные цели на долгосрочный период. Поэтому проект мне был интересен. Я понимаю, что борьба за выживание в Серии А – тяжелый турнир. У нас очень много травмированных игроков, несбалансированный состав. Нас ждет очень много сложных матчей, но есть время все исправить. Самое главное – правильно расставить акценты. А мы их уже расставили, мы знаем, за что боремся, понимаем, какие игры будут более важными. Нам нужно обыгрывать наших прямых конкурентов.



- В клубе проходит много изменений. Это всегда тяжело?

- Конечно, это тяжело. Команда не полностью укомплектована. Но ничего, будем бороться и искать выходы.



- Вы чувствуете поддержку со стороны людей в Генуе?

- У людей очень большой энтузиазм, они готовы ждать. Все понимают, в каком состоянии нам передавалась команда. Никто не ждет, что игра и результаты поменяются за короткий период, прессинга нет. Болельщики готовы ждать, для меня это самый большой стимул.



- Вы уже получаете удовольствие от клубной работы?

- Сейчас об этом очень рано говорить.



- С вашим приходом в «Дженоа» украинские болельщики будут снова смотреть Серию А, как в свое время «Милан»...

- Да, я знаю. Надеюсь, что будут трансляции. Для меня всегда было очень приятно, что украинские болельщики приезжали, поддерживали, смотрели игру. Это важный момент для меня. Но еще раз повторюсь, наберитесь терпения, чемпионат очень сложный, качественных команд очень много. Мы будем бороться, но прекрасно понимаем, что не всегда это будет удачно.

10 друзей Шевченко. Одноклубники украинца, которые стали тренерами