10 друзей Шевченко. Одноклубники украинца, которые стали тренерами

Великий «Милан» начала века был уникальным, прежде всего, из-за выдающегося созвездия футболистов, среди которых одну из первых скрипок играл Андрей Шевченко. После окончания карьеры многие футболисты того «Милана» перешли на тренерское поприще. В том числе и наш Андрей Николаевич, вернувшийся в Серию А в качестве наставника «Дженоа».

К сожалению, бывший наставник Шевы в «Челси» - Жозе Моуриньо испортил дебют украинскому наставнику генуэзского клуба. Но сегодня есть повод вспомнить звездных одноклубников Шевченко по «Милану», выбравших нелегкую тренерскую работу.

Паоло МАЛЬДИНИ, 53 года

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Легендарный экс-капитан «Милана» и друг Шевы тренером не стал, но не упомянуть его в данном контексте мы просто не можем. На протяжении 25 сезонов знаменитый центрбек верой и правдой служил «Милану» - единственному клубу в своей карьере. Как и его отец Чезаре, Паоло тоже стал капитаном «россонери». И тоже выиграл с командой Кубок/Лигу чемпионов. Однако тренером, как его отец, Паоло не стал. Но стал функционером клуба.

В 2018 году он вернулся в «Милан» в качестве одного из директоров клуба. В следующем году он стал техническим директором «Милана». Но, несмотря на статус непререкаемой легенды, его позиции менеджера не столь прочны: постоянные склоки и дрязги в некогда самом сильном клубе Европы поставили Паоло на грань увольнения.

Яп СТАМ, 49 лет

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Мощный голландский центральный защитник, одним своим внешним видом наводящий ужас на соперников, после окончания игроцкой карьеры решил стать тренером. Но достичь хотя бы похожих результатов на те, которые достиг в бытность игроком, ему не удалось. Начинал в «Зволле» - своем родном клубе, в качестве ассистента главного тренера. После двух сезонов пошел на повышение – в «Аякс», где тоже работал помощником главного тренера и наставником молодежки. Первый самостоятельный тренерский опыт получил в английском «Рединге». Но неудачно: был уволен за неудовлетворительные результаты. Аналогичная причина увольнения и из двух других клубов – того же «Зволле» и «Фейеноорда». Не пошли дела у Стама и в клубе МЛС – «Цинциннати», откуда голландца уволили нынешней осенью.

Филиппо ИНДЗАГИ, 48 лет

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Знаменитый форвард «Милана» начала-середины «нулевых», партнер Андрея Шевченко по атаке, сразу по окончании футбольной карьеры пошел в тренеры. «Суперпиппо» возглавлял юношеские команды структуры «Милана», а спустя два года возглавил первую команду. Однако ноша оказалась непосильной для молодого алленаторе: он провалился. Хотя по-другому тогда и быть не могло: тогдашний «Милан» был лишь тенью той команды, в которой блистал Филиппо.

После «Милана» Индзаги-старший пошел на понижение: возглавил «Венецию», которую вывел в серию В. Затем снова был неудачный опыт в серии А – в «Болоньи». Летом 2019-го он возглавил «Беневенто», который вывел в элиту итальянского футбола. На данный момент Филиппо тренирует «Брешию», которая выступает в серии В.

Кларенс ЗЕЕДОРФ, 45 лет

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Голландский «Профессор», пришедший в «Милан» из стана лютейшего врага – «Интера» - на долгие годы стал важнейшим элементом в структурных построениях «россонери». Зеедорф, Гаттузо и Пирло – знаменитая троица «Милана», делающая разницу в центре поля. После завершения карьеры футболиста Кларенс решил стать тренером. Не имея ни малейшего опыта, Зеедорф был назначен сразу на должность наставника первой команды «Милана» - зимой 2014-го. Однако добиться хотя бы каких-то успехов первому голландскому тренеру в истории серии А не удалось. Под его руководством «Милан» не попал даже в зону еврокубков. С Кларенсом был досрочно разорван контракт. После «Милана» возглавил китайский «Шэньчжэнь». Но и там долго не задержался. Неудачей завершились и попытки тренировать испанский «Депортиво» и сборную Камеруна.

Дженнаро ГАТТУЗО, 43 года

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Сложно было представить в бытность Гаттузо-футболиста, что этот неистовый, неудержимый и эмоциональный человек может стать тренером. Тем не менее, фактически сразу же по окончании карьеры игрока Рино взялся тренировать. Причем вариантами не перебирал: «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пиза». Нигде долго не задерживался, поскольку результатов не давал. Не получилось и на посту наставника своей главной команды в карьере – «Милана», который он возглавил в 2017-м. Под его руководством «красно-черные» заняли пятое место в чемпионате, что стало поводом для Рино подать в отставку. Зимой 2019 года Гаттузо возглавил «Наполи», сменив на посту тренера своего учителя – Анчелотти. С «партенопеи» Дженнаро выиграл свой пока единственный трофей в качестве тренера – Кубок Италии. В конце мая 2021-го покинул клуб из Неаполя. Но уже спустя несколько дней возглавил «Фиорентину». Но и тут не заладилось: через месяц подал в отставку из-за разногласий с клубным руководством.

Андреа ПИРЛО, 42 года

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Непревзойденный плеймейкер пришел в «Милан» в 2001 году. И выиграл с командой практически все – и на внутренней арене, и на международной. Однако футбольную карьеру завершил в другом итальянском гранде – «Ювентусе». Там и начал тренерскую карьеру: сначала тренировал молодежку, затем, после отставки Сарри, именно ему доверили главную команду «бьянконери». Однако первый блин у Пирло получился комом. Он не смог по традиции своих предшественников сделать команду чемпионом: под его руководством «Юве» финишировал лишь на четвертом месте. Не получилось пошуметь и в Лиге чемпионов: вылет уже в первом раунде плей-офф. Поэтому после окончания прошлого сезона Андреа был уволен. Сейчас временно безработный.

Алессандро НЕСТА, 45 лет

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Практически идеальный центральный защитник, которого по манере игры сравнивали с «капитаном на все времена» «Милана» конца восьмидесятых – начала девяностых Барези. За «россонери» отыграл десять сезонов. Тренерскую карьеру начал за океаном – в «Майами». Но особых успехов не достиг и покинул команду после двух сезонов. Без работы долго не оставался – на Родине возглавил «Перуджу», борющуюся за возвращение в серию А. Не решив задачу повышения в классе, Неста был уволен. Не лучшим образом у Сандро получилось и в «Фрозиноне»: команда под его руководством не сумела пробиться в серию А, и он был уволен.

Эрнан КРЕСПО, 46 лет

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Знаменитый аргентинский бомбардир, поигравший в шести итальянских командах, за «Милан» провел лишь один сезон – 2004/2005. Да и тот в аренде. Однако Эрнану удалось оставить заметный след в том сезоне: он забил 18 голов во всех турнирах. В том числе два – в памятном финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», которые, впрочем, не помогли команде выиграть титул.

После завершения карьеры игрока сразу же начал карьеру тренера. Начинал в Италии, в команде серии В «Модене». Но долго там не продержался: был уволен в связи с неудовлетворительными результатами. После вернулся на Родину, где возглавил «Банфилд», но особых достижений там не снискал. А вот во главе «Дефенсы и Хустисии» Эрнан выиграл свой первый тренерский трофей – Копа Судамерикана – аналог нашей Лиги Европы. Зимой нынешнего года возглавил именитый бразильский «Сан-Паулу», но спустя полгода контракт был расторгнут «по обоюдному согласию сторон».

Йон-Даль ТОМАССОН, 45 лет

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Датский бомбардир пришел в «Милан» в 2002-м, в статусе обладателя Кубка УЕФА. Этот титул он завоевал в «Фейеноорде». С «Миланом» тоже выиграл евротрофей – Лигу чемпионов – в следующем же сезоне. За «россонери» провел три года. Основным игроком не был, но игровой практикой не был обижен: постоянно выходил на замены. Сразу же после того, как повесил бутсы на гвоздь, перешел на тренерские хлеба. Был ассистентом главного тренера в голландском «Эксельсиоре», затем возглавлял эту команду. Но без особых успехов. Одно время работал ассистентом наставника в сборной Дании. Пробовал тренировать «Роду», но тоже неудачно.

А вот в шведском «Мальме» у него все получилось. Возглавив эту команду в начале 2020-го, сходу привел ее к чемпионским наградам, параллельно получив титул лучшего тренера года в Швеции.

ДИДА, 48 лет

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Известный бразильский кипер, завоевавший с «Миланом» два Кубка чемпионов, играл до 43 лет. После окончания карьеры плавно перешел на тренерскую должность: тренировал голкиперов в малоизвестных клубах Египта и Китая. В 2019 году его позвали в «Милан» - тренировать вратарей второй команды. И Дида сразу же откликнулся. Летом 2020-го чемпион мира 2002 года пошел на повышение: Дида вошел в тренерский состав главной команды «Милана», в котором отвечает за подготовку голкиперов.