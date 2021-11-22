ФОТО. Ключевой матч: Шахтер отправился в Милан на игру Лиги чемпионов

«Шахтер» отправился на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Игра состоится в Милане 24 ноября.

Для команды Роберто Де Дзерби, которая имеет 1 набранный пункт, это ключевой поединок. Если «Шахтер» не выиграет, то потеряет шансы на евровесну, так как «Шериф», занимающий 3-е место, за два тура до конца имеет 6 очков.

В заявке наставника 23 игрока.

Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь.

Хавбеки: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо, Коноплянка.

Форварды: Сикан, Фернандо.