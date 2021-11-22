УАФ хочет прикрыть лавочку с арендованными. Что думают Динамо и Шахтер?

Возможно, будет нельзя отдавать по 10+ арендованных в одну команду

  • 22.11.2021 15:27
  • 3435 просмотров
  • 31 комментарий
УАФ хочет прикрыть лавочку с арендованными. Что думают Динамо и Шахтер?
© fcdynamo.kiev.ua

По информации ТаТоТаке, УАФ хочет внести изменения в регламент и ввести лимит на арендованных игроков с сезона 2022/23.

Это должна сделать сама УПЛ, но в Украинской ассоциации футбола готовы и самостоятельно инициировать изменения.

Правда, не исключено, что клубы все равно будут обходить эти ограничения.

Сейчас активно критикуют «Динамо» и «Шахтер», которые массово отдали молодых игроков в аренду «Черноморцу» и «Мариуполю» соответственно.

При этом «Динамо» разрешило одесситам задействовать арендованных против себя, но легко выиграло 6:1. «Шахтер» заявил, что не будет разрешать арендованным играть против себя.

Источник — ТаТоТаке

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sane69
    online
    sane69, 22.11.2021 15:42
    +11
    Собрались прикрыть лавочку тогда когда поняли что Марик на 99% вылетает в пердив?)) Ну кто бы сомневался
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    McLay
    McLay, 22.11.2021 15:47 (изменен)
    +8
    ViperMX, 22.11.2021 15:42
    Ды.рка это динамо, которую Металл будет натягивать в следующем сезоне УПЛ.
    "мєтал" це іржавий нічний горщик, куди Динамо буде "класти"!
    Ссылка
    katun2
    online
    katun2, 22.11.2021 15:36
    +8
    Metall86Kh, 22.11.2021 15:30
    Хоть что-то может нормальное сделают в нашей федерации футбола отменить дубли в премьер лиге и сдачу очков по 6 на Дырку и Кротов)))
    Кто такие эти дырка? Кротов знаю , дырок не знаю!
    Ссылка
    McLay
    McLay, 22.11.2021 15:41
    +4
    Metall86Kh, 22.11.2021 15:30
    Хоть что-то может нормальное сделают в нашей федерации футбола отменить дубли в премьер лиге и сдачу очков по 6 на Дырку и Кротов)))
    "ДИРКА", "КРОТИ", а кого ти представляєш хробак нікчемний? Іржавий нічний горщик - "мєтал"!
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    Умник
    Умник, 22.11.2021 15:57
    +3
    Когда Марик на 16 месте
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 22.11.2021 16:17
    +1
    Проще 5 шахтёрских из Мариуполя обменять на 5 динамовских из Черноморца.
    И разрешить всем играть против всех. Неужели это так трудно?
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 22.11.2021 16:05
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Metall86Kh, 22.11.2021 15:30
    Хоть что-то может нормальное сделают в нашей федерации футбола отменить дубли в премьер лиге и сдачу очков по 6 на Дырку и Кротов)))
    Максим 777 все знают что это твой аккаунт
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 22.11.2021 16:03
    +1
    Комментарий свернут. Показать

    Клоуны ахматовские
    Значит во времена цирка шахтёра и Мариуполя , павелку все устраивало?
    Я так понимаю , дико у ржавых пригорело, что их их же оружием бьют
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    zelia73
    zelia73, 22.11.2021 15:38
    +1
    у динамо в этом году появился фарм---железяка---а у подземных бомжей--10 лет будка существует---и воя от мафиозной уаф--не было---у вас в следующем году будет 1925 фармом-=--и воя не будет
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 22.11.2021 16:31
    0
    Xоакин Гусман Лоэра, 22.11.2021 16:22
    Быстро готовь новый акк
    Время пошло...
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 22.11.2021 16:29 (изменен)
    0
    kortizol132, 22.11.2021 16:23
    ничего они не решают, +6 оба сольют своим хозявева. с куда большей вероятностью ваши левые пенальки повлиять на итоговую таблицу, но об этом вы не любите разговаривать, невыгодно.
    Если Динамо и Шахтёр наберут одинаковое количество очков и опять сыграют вничью, то всё может решить именно РМ, так как Золотой матч играется по регламенту при абсолютно равных показателях.
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    adidas777
    adidas777, 22.11.2021 16:25
    0
    Я не понимаю, от куда появился весь этот вой вокруг фармов?
    То есть, все 15 лет, пока у кротов был свой единоличный фарм в УПЛ, всё всех устраивало, верно?
    А когда появился Черноморец у ДК, полилось говно из труб!
    Я думаю у кого хоть немного есть мозгов, сделают выводы.
    Кто поднимает весь это вой в СМИ сейчас!
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    kortizol132
    kortizol132, 22.11.2021 16:21
    0
    вам как-будто мешает марик и вы хотите смотреть больше матчей условного миная, ну не смешите. это хейт по одной причине, необоснованная озлобленность. лучше бы судьями занимались, также сильно как хотите избавится о фармов.
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    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 22.11.2021 16:20
    0
    kortizol132, 22.11.2021 16:18
    а в чём проблема с фармами, ну сливает марик и чернодупль по 6 очков своим хозяевам, это что как-то нарушает турнирную борьбу?
    Да. Всё может решить РМ в итоговой таблице.
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    kortizol132
    kortizol132, 22.11.2021 16:18
    0
    а в чём проблема с фармами, ну сливает марик и чернодупль по 6 очков своим хозяевам, это что как-то нарушает турнирную борьбу?
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    BekXan
    BekXan, 22.11.2021 16:11
    0
    Давно пора не нужно было убирать U20 .А так максимум 2 арендованых в команде .
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 22.11.2021 16:07
    0
    Комментарий свернут. Показать
    ViperMX, 22.11.2021 15:42
    Ды.рка это динамо, которую Металл будет натягивать в следующем сезоне УПЛ.
    Сидя под столом будет натягивать
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 22.11.2021 16:06
    0
    Комментарий свернут. Показать
    По таком раскладе капец Мариуполю
    В лучшем случае подвал первой лиги . В худшем по пути канувших в лету
    Ведь это клуб был нужен ахметову только для одного .
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 22.11.2021 16:04 (изменен)
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Вангую следующий закон от УАф : игрокам шахтёра разрешается заключать контракты с Мариуполем сроком от 3 до 4 месяцев
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    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 22.11.2021 15:47
    0
    В УАФ сидять ті хто отримує гроші від Динамо і Шахтаря, вони будуть стріляти собі в ногу???
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