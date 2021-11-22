УАФ хочет прикрыть лавочку с арендованными. Что думают Динамо и Шахтер?

По информации ТаТоТаке, УАФ хочет внести изменения в регламент и ввести лимит на арендованных игроков с сезона 2022/23.
Это должна сделать сама УПЛ, но в Украинской ассоциации футбола готовы и самостоятельно инициировать изменения.
Правда, не исключено, что клубы все равно будут обходить эти ограничения.
Сейчас активно критикуют «Динамо» и «Шахтер», которые массово отдали молодых игроков в аренду «Черноморцу» и «Мариуполю» соответственно.
При этом «Динамо» разрешило одесситам задействовать арендованных против себя, но легко выиграло 6:1. «Шахтер» заявил, что не будет разрешать арендованным играть против себя.
Источник — ТаТоТаке
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И разрешить всем играть против всех. Неужели это так трудно?
Клоуны ахматовские
Значит во времена цирка шахтёра и Мариуполя , павелку все устраивало?
Я так понимаю , дико у ржавых пригорело, что их их же оружием бьют
То есть, все 15 лет, пока у кротов был свой единоличный фарм в УПЛ, всё всех устраивало, верно?
А когда появился Черноморец у ДК, полилось говно из труб!
Я думаю у кого хоть немного есть мозгов, сделают выводы.
Кто поднимает весь это вой в СМИ сейчас!
В лучшем случае подвал первой лиги . В худшем по пути канувших в лету
Ведь это клуб был нужен ахметову только для одного .
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