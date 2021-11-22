УАФ хочет прикрыть лавочку с арендованными. Что думают Динамо и Шахтер?

По информации ТаТоТаке, УАФ хочет внести изменения в регламент и ввести лимит на арендованных игроков с сезона 2022/23.

Это должна сделать сама УПЛ, но в Украинской ассоциации футбола готовы и самостоятельно инициировать изменения.

Правда, не исключено, что клубы все равно будут обходить эти ограничения.

Сейчас активно критикуют «Динамо» и «Шахтер», которые массово отдали молодых игроков в аренду «Черноморцу» и «Мариуполю» соответственно.

При этом «Динамо» разрешило одесситам задействовать арендованных против себя, но легко выиграло 6:1. «Шахтер» заявил, что не будет разрешать арендованным играть против себя.