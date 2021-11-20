«Посмотрели 20 минут матча Динамо». Срна оценил ситуацию арендованных

Директор по футболу уверен, что разрешать арендованным играть нельзя

  • 20.11.2021 19:25
  • 2352 просмотра
  • 6 комментариев
«Посмотрели 20 минут матча Динамо». Срна оценил ситуацию арендованных
© shakhtar.com

Дарио Срна, директор «Шахтера» по футболу, оценил тот факт, что в пятницу в матче «Черноморец» - «Динамо» киевляне разрешили всем арендованным выйти на поле.

Игра убедила «Шахтер» в том, что клуб не будет разрешать арендованным игрокам того же «Мариуполя» выходить на поле против команды Де Дзерби.

«Убежден теперь, что мы не будем нашим разрешать играть. Мы посмотрели 20 минут матча «Динамо» и поняли, что наши арендованные играть против нас не будут».

«Это решение клуба «Динамо», их вопросы», - сказал Срна.

Киевляне выиграли 6:1.

Источник — Футбол 1/2/3

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Phoenix
    online
    Phoenix, 20.11.2021 19:31
    +5
    Так сказал как будто не разрешили, а заставили играть арендованным.
    Ссылка
    katun2
    online
    katun2, 20.11.2021 19:29
    +5
    Срни
    Ссылка
    SergRV
    SergRV, 20.11.2021 19:51
    0
    Срня
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 20.11.2021 19:46
    0
    директор футбола
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 20.11.2021 19:41
    -4
    100пудово матч Черик - ДКГ = договорняк., при котором одни ходят по полю как пенсионеры, чтобы другие набили разницу, чтобы выскочить на 1-е место. За такие позорные и циничные для Украинского футбола вещи надо обе помойки сливать во 2-ю лигу. Ау, Павелко! Заканчивай быть клоуном
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.11.2021 19:31
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    Всё по факту сказал, лучше не играть, чем так позорно сдавать матч.
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