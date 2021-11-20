«Посмотрели 20 минут матча Динамо». Срна оценил ситуацию арендованных

Дарио Срна, директор «Шахтера» по футболу, оценил тот факт, что в пятницу в матче «Черноморец» - «Динамо» киевляне разрешили всем арендованным выйти на поле.

Игра убедила «Шахтер» в том, что клуб не будет разрешать арендованным игрокам того же «Мариуполя» выходить на поле против команды Де Дзерби.

«Убежден теперь, что мы не будем нашим разрешать играть. Мы посмотрели 20 минут матча «Динамо» и поняли, что наши арендованные играть против нас не будут».

«Это решение клуба «Динамо», их вопросы», - сказал Срна.

Киевляне выиграли 6:1.