ВИДЕО. Сульшер не сдержал слез, прощаясь с Манчестер Юнайтед

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не сумел сдержать слез, прощаясь с клубом. Сульшер ушел со своего поста 21 ноября.

«Многие журналисты хотят задать мне вопросы. Но я не буду на них отвечать, я не буду давать интервью. Я просто хочу уйти. Потому что, думаю, все знают — я отдал всего себя этому клубу… Но, к сожалению, я не принес ожидаемых результатов», — отметил Сульшер со слезами на глазах.

С 1996 по 2007 годы Сульшер выступал за «красных дьяволов» в качестве игрока, а 19 декабря 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», сменив на этом посту Жозе Моуриньо. 28 марта 2019 года «Манчестер Юнайтед» официально назначил Сульшера главным тренером клуба.