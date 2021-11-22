ВИДЕО. Сульшер не сдержал слез, прощаясь с Манчестер Юнайтед

Бывший наставник «красных дьяволов» заявил, что отдал клубу всего себя

  • 22.11.2021 21:28
  • 1840 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Сульшер не сдержал слез, прощаясь с Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не сумел сдержать слез, прощаясь с клубом. Сульшер ушел со своего поста 21 ноября.

«Многие журналисты хотят задать мне вопросы. Но я не буду на них отвечать, я не буду давать интервью. Я просто хочу уйти. Потому что, думаю, все знают — я отдал всего себя этому клубу… Но, к сожалению, я не принес ожидаемых результатов», — отметил Сульшер со слезами на глазах.

С 1996 по 2007 годы Сульшер выступал за «красных дьяволов» в качестве игрока, а 19 декабря 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», сменив на этом посту Жозе Моуриньо. 28 марта 2019 года «Манчестер Юнайтед» официально назначил Сульшера главным тренером клуба.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 22.11.2021 22:29
    0
    ото стрес получил...от так- играть и тренеровать-большая разница
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    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 22.11.2021 22:04
    0
    Печально. Казалось вот, вот...
    А оно никак.
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    aleksandrdryn
    aleksandrdryn, 22.11.2021 22:01 (изменен)
    0
    Он сделал много, но не хватило совсем чуть-чуть!
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