Шевченко прибыл в Геную, Барселона представила Хави, NAVI – чемпионы

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 8 ноября.

1. ВИДЕО. Первый день Шевченко в Дженоа. Сегодня украинский тренер прибыл в Геную.

2. Барселона презентовала Хави в качестве главного тренера. Новая эпоха в истории каталонцев началась.

3. ФОТО. Первая тренировка сборной Украины. Как будем побеждать Боснию? Вечером 9 ноября сине-желтые вылетят из Киева в Одессу на матч с Болгарией.

4. Миллион долларов! Natus Vincere стали чемпионом PGL Major Stockholm 2021. Украинец Александр s1mple Костылев стал MVP турнира

5. ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл получил нового главного тренера. Команду возглавил Эдди Хау.

6. Конец сезона. Свитолина не поедет на Итоговый турнир WTA как запасная. Украинка отказалась от WTA Finals, запасными будут Пегула и Мертенс.

7. Цель - создать новую Аталанту. Дженоа с Шевченко стремится в Лигу чемпионов. Амбиции у нового руководства есть. А как будет с финансами?

8. Александр ПЕТРАКОВ: «Малиновский? Мы с Русланом перевернули эту страницу». Наставник сборной Украины – о ближайших матчах команды.

9. Шевченко хочет видеть в Дженоа двух игроков сборной Украины. Новый тренер генуэзцев уже думает об усилении команды.

10. Поражение Динамо, перестрелка во Львове, Шахтер во главе таблицы. Самые интересные события 14-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.