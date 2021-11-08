Александр ПЕТРАКОВ: «Малиновский? Мы с Русланом перевернули эту страницу»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию накануне старта ноябрьского сбора национальной команды, в рамках которого будет сыгран контрольный матч против Болгарии (11 ноября) и решающий поединок отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября):

- Все ребята собрались, все здоровы, начинаем сбор.

- Сколько замен будет по регламенту в матче с Болгарией?

- Шесть замен.

- Какое состояние Ярмоленко? И планируете ли проводить ротацию?

- Ярмоленко здоров. Ротация? Мы будем готовиться к игре с Боснией. О ротации речь не идет, мы готовимся к игре года.

- Вы вернули в состав сборной Руслана Малиновского. Что повлияло на ваше решение?

- Мы с Русланом перевернули эту страницу. Все.

- Миколенко пропускает этот сбор. Есть вероятность того, что мы увидим Зинченко на позиции левого защитника?

- Я подумаю над этим вопросом.

- Вы вызвали Корниенко. Это игрок замены, или он готов быть полноценно задействованным в команде?

- Я не могу так говорить о своем футболисте – для ротации, на замену. Увидим. Еще есть тренировки, посмотрим, кто как выглядит. Я рассчитываю на всех 25 человек, которые приехали.

- В какой момент вы поняли, что хотите пригласить в сборную Дениса Гармаша? И на какой позиции планируете его использовать?

- Денис хорошо выступает в УПЛ, забивает голы, поэтому я решил его вызвать. На какой позиции? Увидим. Он может играть на многих разных позициях. Я его знаю еще с юношества. Посмотрим, чем он будет полезен для сборной. Не могу понять, чем Гармаш кому-то не нравится. Мне он нравится.

- Является ли преимуществом для команды, что мы на этом сборе готовимся только к одному матчу – с Боснией? В то время, как наши конкуренты проведут по два матча.

- Не могу ответить на этот вопрос. Пусть эта проблема будет тренеров Боснии и Финляндии. Мы же тоже играли, когда они пропускали матчи. Все зеркально.

- Не беспокоит ли вас отсутствие у Андрея Пятова игровой практики в последнее время? И на кого будете делать ставку в этом матче года?

- Посмотрим. Есть тренировки, увидим состояние, посоветуюсь со своими помощниками. Мы всегда все делаем вместе. Но решение, конечно, принимаю я. Время еще есть.

- В последнее время и вы, и предыдущий штаб не вызывали Ивана Петряка, который сейчас в хорошей форме. Он находится в каком-то расширенном списке у вас?

- Все футболисты с украинским паспортом, которые хорошо играют, находятся в нашем списке. Пусть играет, забивает, будет так играть – будет в сборной.