Александр ПЕТРАКОВ: «Малиновский? Мы с Русланом перевернули эту страницу»

Наставник сборной Украины – о ближайших матчах команды

  • 08.11.2021 19:01
  • 5327 просмотров
  • 10 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Малиновский? Мы с Русланом перевернули эту страницу»
© УАФ. Александр Петраков

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию накануне старта ноябрьского сбора национальной команды, в рамках которого будет сыгран контрольный матч против Болгарии (11 ноября) и решающий поединок отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября):

- Все ребята собрались, все здоровы, начинаем сбор.

- Сколько замен будет по регламенту в матче с Болгарией?
- Шесть замен.

- Какое состояние Ярмоленко? И планируете ли проводить ротацию?
- Ярмоленко здоров. Ротация? Мы будем готовиться к игре с Боснией. О ротации речь не идет, мы готовимся к игре года.

- Вы вернули в состав сборной Руслана Малиновского. Что повлияло на ваше решение?
- Мы с Русланом перевернули эту страницу. Все.

- Миколенко пропускает этот сбор. Есть вероятность того, что мы увидим Зинченко на позиции левого защитника?
- Я подумаю над этим вопросом.

- Вы вызвали Корниенко. Это игрок замены, или он готов быть полноценно задействованным в команде?
- Я не могу так говорить о своем футболисте – для ротации, на замену. Увидим. Еще есть тренировки, посмотрим, кто как выглядит. Я рассчитываю на всех 25 человек, которые приехали.

- В какой момент вы поняли, что хотите пригласить в сборную Дениса Гармаша? И на какой позиции планируете его использовать?
- Денис хорошо выступает в УПЛ, забивает голы, поэтому я решил его вызвать. На какой позиции? Увидим. Он может играть на многих разных позициях. Я его знаю еще с юношества. Посмотрим, чем он будет полезен для сборной. Не могу понять, чем Гармаш кому-то не нравится. Мне он нравится.

- Является ли преимуществом для команды, что мы на этом сборе готовимся только к одному матчу – с Боснией? В то время, как наши конкуренты проведут по два матча.
- Не могу ответить на этот вопрос. Пусть эта проблема будет тренеров Боснии и Финляндии. Мы же тоже играли, когда они пропускали матчи. Все зеркально.

- Не беспокоит ли вас отсутствие у Андрея Пятова игровой практики в последнее время? И на кого будете делать ставку в этом матче года?
- Посмотрим. Есть тренировки, увидим состояние, посоветуюсь со своими помощниками. Мы всегда все делаем вместе. Но решение, конечно, принимаю я. Время еще есть.

- В последнее время и вы, и предыдущий штаб не вызывали Ивана Петряка, который сейчас в хорошей форме. Он находится в каком-то расширенном списке у вас?
- Все футболисты с украинским паспортом, которые хорошо играют, находятся в нашем списке. Пусть играет, забивает, будет так играть – будет в сборной.

Источник — Sport.ua

(46 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 08.11.2021 19:58
    +5
    Нормальний тренер. На провокативні питання відповідав адекватно, а Малиновський? Хто знає? Він в основу Аталанти не потрапляє останнім часом, хай підтвердить свій рівень з болгарами, а там побачимо.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 08.11.2021 19:35
    +4
    Что можно сказать под такой темой?
    Давайте играйте. Хотят поехать на ЧМ, сделают не возможное.
    Покажите бой парни
    Ссылка
    Умник
    Умник, 08.11.2021 19:12
    +3
    Про Ваню спросили молодцы.
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 08.11.2021 20:09
    +2
    У Петракова целый взвод тех русланов, с которыми детей не крестить. Вот отработает свой срок и.о., да пойдёт своей дорогой дальше. Так зачем ему врагов наживать?
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 08.11.2021 19:13
    +1
    - В последнее время и вы, и предыдущий штаб не вызывали Ивана Петряка, который сейчас в хорошей форме. Он находится в каком-то расширенном списке у вас?
    - Все футболисты с украинским паспортом, которые хорошо играют, находятся в нашем списке. Пусть играем, забивает, будет так играть – будет в сборной.
    Будет как играть???
    Петряк сейчас играет классно и сейчас забивает!
    Но у нас всегда есть наши священные коровы лавочники!
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 20:31
    0
    по закону подлости когда всё как хотят болельщики, тогда ничего и не выйдет. не должны болельщики решать кому и как играть в сборной.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 20:24
    0
    dd dent, 08.11.2021 19:44
    Прессуха ни о чем, в следующий раз вообще наверное будет отвечать да и нет, да и
    тренер недовольный и видно ему не комфортно, все время ждёт какой-то негатив и видит его даже в простых вопросах на которые стал давать нелепые ответы, хотя все то то такэ, главное победа с Боснией в которую верится как-то с трудом
    если человек не чувствует себя безопасно, смысл ему идти на рожон. мужик не чувствует границ, в его случае лучше быть закрытым чем открытым.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 20:38
    -1
    Andriy_Bugayov, 08.11.2021 19:12
    Не розумію з чого це таk багато мінусів було у моє повідомлення (яkе я видалив), що я сkазав, мов Бущан швидше зе все гратиме проти Боснії?
    а чо ты имеешь своё мнение, за это и получи заслуженный дизлайк
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 08.11.2021 19:44 (изменен)
    -2
    Прессуха ни о чем, в следующий раз вообще наверное будет отвечать да и нет, да и
    тренер недовольный и видно ему не комфортно, все время ждёт какой-то негатив и видит его даже в простых вопросах на которые стал давать нелепые ответы, хотя все то то такэ, главное победа с Боснией в которую верится как-то с трудом
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
    Andriy_Bugayov, 08.11.2021 19:12
    -2
    Не розумію з чого це таk багато мінусів було у моє повідомлення (яkе я видалив), що я сkазав, мов Бущан швидше зе все гратиме проти Боснії?
    Ссылка
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