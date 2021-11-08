ФОТО. Первая тренировка сборной Украины. Как будем побеждать Боснию?

Вечером 9 ноября сине-желтые вылетят из Киева в Одессу на матч с Болгарией

  • 08.11.2021 23:05
  • 918 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Первая тренировка сборной Украины. Как будем побеждать Боснию?
© УАФ. Александр Петраков

Национальная сборная Украины провела первую тренировку на сборе. Занятие прошло на поле НТК им. В. Банникова. В нем приняли участие все 25 игроков, присутствовавших в лагере главной команды страны.

Вечернее занятие началось с обращения главного тренера Александра Петракова, который отметил важность подготовки к решающему матчу групповой стадии отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября). После этого все игроки выполнили комплекс упражнений для разогрева мышц под руководством тренера по физической подготовке Ивана Баштового.

Затем тренеры предложили футболистам поработать в квадрате и во время игровых серий. Трое исполнителей, которые днем ранее провели 90 минут в поединках за свои клубы – Николай Матвиенко, Тарас Качараба и Артем Довбик – после выполнения беговой работы получили отдых. Тем временем, остальная команда завершила тренировку двусторонней игрой – для ощущения игрового тонуса и соревновательного характера.

8 ноября сборная начнет с утренней тренировки, которая состоится на НСК «Олимпийский». После этого сине-желтые вернутся в гостиницу, пообедают и отдохнут перед дорогой. В 18:00 сборная вылетит в Одессу, где разместится в гостинице «Бристоль». Следующая часть сбора пройдет в Южной Пальмире и будет включать в себя товарищеский матч с Болгарией 11 ноября.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).

Резервный список: Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Игорь Харатин («Легия», Польша), Александр Пихаленок («Днепр-1»).

Тренировка сборной Украины, 08.11.2021

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 08.11.2021 23:34 (изменен)
    -1
    Krot___mad__, 08.11.2021 23:24
    Караваев такой довольный на фотках ,наверное вспомнил свою классную игру в матче с казахами
    Макс, а ты вот не смог чтоб нагадить как в твоем любимом сортире
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 23:19
    -1
    Chystyi_stavok, 08.11.2021 23:16
    Втратите знову очки - додому не повертайтесь (жарт).
    Ссылка
    Krot___mad__
    online
    Krot___mad__, 08.11.2021 23:24
    -2
    Караваев такой довольный на фотках ,наверное вспомнил свою классную игру в матче с казахами
    Ссылка
    Chystyi_stavok
    online
    Chystyi_stavok, 08.11.2021 23:16 (изменен)
    -3
    Втратите знову очки - додому не повертайтесь (жарт).
    Ссылка
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