Конец сезона. Свитолина не поедет на Итоговый турнир WTA как запасная

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA Race 13) не поедет в качестве запасной на Итоговый чемпионат WTA, который пройдет с 10 по 17 ноября в Гвадалахаре, Мексика.

Украинка имела право стать одной из двух запасных теннисисток, который могут выйти при корт при отказе кого-либо из участниц на групповой стадии.

Ранее Онс Жабер из Туниса (WTA Race 10) тоже отказалась от статуса запасной из-за травмы. Таким образом, запасными игроками на Итоговом турнире WTA станут американка Джессика Пегула (WTA Race 14) и бельгийка Элизе Мертенс (WTA Race 15).

Элина Свитолина трижды выступала на WTA Finals: не вышла из группы в Сингапуре-2017, затем выиграла турнир в Сингапуре в 2018 году, а в следующем сезоне проиграла австралийке Эшли Барти в финале в китайском Шэньчжэне (2019).

WTA Finals 2021