Конец сезона. Свитолина не поедет на Итоговый турнир WTA как запасная

Украинка отказалась от WTA Finals, запасными будут Пегула и Мертенс

  • 08.11.2021 21:00
  • 2263 просмотра
  • 6 комментариев
Конец сезона. Свитолина не поедет на Итоговый турнир WTA как запасная
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA Race 13) не поедет в качестве запасной на Итоговый чемпионат WTA, который пройдет с 10 по 17 ноября в Гвадалахаре, Мексика.

Украинка имела право стать одной из двух запасных теннисисток, который могут выйти при корт при отказе кого-либо из участниц на групповой стадии.

Ранее Онс Жабер из Туниса (WTA Race 10) тоже отказалась от статуса запасной из-за травмы. Таким образом, запасными игроками на Итоговом турнире WTA станут американка Джессика Пегула (WTA Race 14) и бельгийка Элизе Мертенс (WTA Race 15).

Элина Свитолина трижды выступала на WTA Finals: не вышла из группы в Сингапуре-2017, затем выиграла турнир в Сингапуре в 2018 году, а в следующем сезоне проиграла австралийке Эшли Барти в финале в китайском Шэньчжэне (2019).

WTA Finals 2021

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(7 голосов)

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Комментарии
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 08.11.2021 21:49
    +1
    Враховуючи суму грошей, рішення десь навіть несподіване, хоч, звичайно, і вірне. Треба нормально залікувати свої болячки, вибрати тренера, трохи відпочити і серйозно готуватися до майбутнього сезону. Повернутися в топ буде важко, але можливо.
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    Игорь Онищук
    online
    Игорь Онищук, 08.11.2021 21:52
    0
    А мы уверены что они с Павлюченковой отказывались. Может там все порешали без них? Во всяком случае ни слова нигде ни от одной ни от второй нету пока.
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    Spectra
    Spectra, 08.11.2021 21:35
    0
    Все правильно ехать ради денег нет никакого смысла!
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 08.11.2021 21:34
    0
    Правильное решение.
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    Александр Науменко
    online
    Александр Науменко, 08.11.2021 21:18
    -1
    Ось у кого є розум.
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    Даяна, виграй третій сет!!!!!
    online
    Даяна, виграй третій сет!!!!!, 08.11.2021 21:41
    -6
    Spectra, 08.11.2021 21:35
    Все правильно ехать ради денег нет никакого смысла!
    Я так розумію, що вона була б першою запасною? Якщо так, то потрібно було їхати. Ну куди там, вона рахує це нижче свого рівня сидіти на лавці запасних. Звєзда, млять. Ну і д..ра. Можливо що ніколи туди вже не попаде і на лавку навіть не покличуть.
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