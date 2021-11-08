Цель - создать новую Аталанту. Дженоа с Шевченко стремится в Лигу чемпионов

Принято считать, что крупным компаниям сейчас интересны только клубы АПЛ, однако бизнесмены со всего мира активно смотрят в сторону Серии A. Английских клубов всем желающим не хватает, поэтому в чемпионате Италии одних американских собственников уже шесть. К «Милану», «Фиорентине», «Специи», «Роме» и «Венеции» в сентябре присоединился клуб «Дженоа» (а еще в Серии B американцам принадлежит «Парма»). Грифоны стали восьмым клубом итальянской элиты, принадлежащий иностранцам: «Интером» владеют китайцы, а «Болоньей» - канадцы.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что касается «Дженоа», то клуб приобрела инвестиционная компания 777 Partners, расположенная в Майами. Стоимость, конечно, уже не поражает воображение - 150 миллионов евро за 99,9% акций. Грифонами с 2003 года владел Энрико Прециози, но на фоне финансовых проблем он принял предложение о продаже. 2020 год «Дженоа» завершил с долгами в 33 миллиона евро, что достаточно много для такого скромного клуба. Кроме того, болельщики недовольны длительной стагнацией Грифонов. Команда за четыре последних сезона не финишировала даже в топ-10 и дважды завершала чемпионат на последнем спасительном 17-м месте. Сам Прециози, похоже, только рад избавиться от клуба.

«Пришло время передать управлением клубом в другие руки. Я всегда говорил, что продам «Дженоа» только надежным людям. Считаю, что времена так называемых «патронов», которые в одиночку владеют клубами, проходит. Теперь футболом владеют большие компании, нацеленные на развлечение болельщиков и получение прибыли», - сказал Прециози.

Getty Images/Global Images Ukraine

Переход собственности должен состояться в середине ноября, а итальянские СМИ сообщают, что назначение Андрея Шевченко даст старт новой эре в истории клуба. Правда, ждать каких-то гигантских расходов на новичков в стиле богатых клубов АПЛ не стоит. Новые владельцы, которые также имеют долю в испанской «Севилье», пока что ведут себя скромно и не хвастаются планами выиграть Лигу чемпионов за три года. Больше станет понятно после официальной презентации в ноябре. Вероятно, там собственник озвучит более конкретные планы.

Ясно, что Шевченко, решаясь возглавить одного из аутсайдеров чемпионата, получил определенные гарантии, в том числе по поводу усиления в январе. Сейчас «Дженоа» с 9 очками находится в зоне вылета, и команда с текущим составом в этот раз может не спастись от Серии B. Но какой вылет, если владельцы говорят о планах «вернуть «Дженоа» на вершину»? Конечно, это традиционные в таких случаях слова, но и просто так подобное никто бы не стал говорить.

«Очень приятно, что болельщики нас так тепло приняли. Мы благодарны, но понимаем, что должны завоевать уважение фанов своими действиями. Мы пришли сюда не проигрывать, а выигрывать», - сказал один из новых руководителей.

Интересно, что у «Дженоа» есть пример для подражания. В клубе понимают, что «Ювентусом» или «Интером» им в нынешних условиях не стать, но можно, например, повторить успех «Аталанты».

Getty Images/Global Images Ukraine

«У нас есть хороший пример. Нам очень нравится, как развивается «Аталанта». У них отличный проект и в плане управления клубом, и в плане игры команды. «Аталанта» последние сезоны стабильно играет в Лиге чемпионов, и мы бы хотели повторить их путь», - заявили в руководстве.

Любопытно, что Прециози остается среди руководителей клуба, и ранее именно в «Дженоа» раскрылся Джан Пьеро Гасперини, нынешний наставник «Аталанты». «Говорили, что я буквально «съедаю» тренеров, но это не так. Если я нахожу правильного наставника, то он получает время. Гасперини суммарно проработал в «Дженоа» 9 лет», - сказал уже бывший владелец.

Дадут ли Шевченко достаточно времени? Судя по всему, да. Если команда не улетит в Серию B по итогам этого сезона, то у Андрея Шевченко определенно будет шанс летом полноценно подготовить команду и получить новый состав. Не зря специалист подписал контракт до лета 2024 года. Вероятно, в клубе действительно рассчитывают, что Шевченко возглавит и поведет вперед новый проект Грифонов.

Для экс-тренера сборной Украины это будет первый опыт в клубной команде, но сам наставник явно чувствует, что он готов к ежедневной работе. Иначе Шевченко не стал бы приходить в слабую команду посреди сезона. Италия является идеальным вариантом, и здесь тренеру повезло больше, чем его более опытным соотечественникам. Тот же Сергей Ребров, несмотря на достаточно удачные выступления в Англии, все еще не может пробиться на работу в топ-чемпионат, тогда как золотая история Шевченко в «Милане» позволила наставнику без опыта работы в клубе сразу перейти в Серию A.

Воспользуется ли Шевченко своим шансами? Все предпосылки для удачного дебюта есть.