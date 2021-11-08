ВИДЕО. Первый день Шевченко в Дженоа

Сегодня новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко посетил штаб-квартиру и тренировочную базу своего нового клуба. Вместе с ним прибыл его ассистент Мауро Тассотти.

«Дженоа» у себя в Твиттере опубликовала видеонарезку с первого дня Шевченко в Генуе: