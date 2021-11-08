ВИДЕО. Первый день Шевченко в Дженоа

Сегодня украинский тренер прибыл в Геную

  • 08.11.2021 18:10
  • 2267 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Первый день Шевченко в Дженоа
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

Сегодня новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко посетил штаб-квартиру и тренировочную базу своего нового клуба. Вместе с ним прибыл его ассистент Мауро Тассотти.

«Дженоа» у себя в Твиттере опубликовала видеонарезку с первого дня Шевченко в Генуе:

Источник — Twitter

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    cooperchack, 08.11.2021 18:26
    +1
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    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 18:52
    0
    karimj, 08.11.2021 18:44
    Дивує, що він перед підписанням контракту, не ознайомився з структурою клубу, тренувальною базою, побутовими умовами і.т.д.
    а зачем, за 1.8 млн в год он и колос бы согласился тренировать
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    karimj
    online
    karimj, 08.11.2021 18:44
    0
    Дивує, що він перед підписанням контракту, не ознайомився з структурою клубу, тренувальною базою, побутовими умовами і.т.д.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 18:25
    0
    купи миколенко и супрягу, н у купиии
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    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 08.11.2021 18:15
    -2
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