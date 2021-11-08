ВИДЕО. Первый день Шевченко в Дженоа

Сегодня новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко посетил штаб-квартиру и тренировочную базу своего нового клуба. Вместе с ним прибыл его ассистент Мауро Тассотти.
«Дженоа» у себя в Твиттере опубликовала видеонарезку с первого дня Шевченко в Генуе:
🔴🔵🇺🇦 Il primo giorno di mister #Shevchenko al Signorini. pic.twitter.com/qvvbpp5PtY— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 8, 2021
Источник — Twitter
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