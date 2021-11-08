ФОТО. Шевченко прибыл в штаб-квартиру Дженоа

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прибыл в Геную на Вилла Ростан, где находится штаб-квартира и тренировочная база клуба:
❤️💙 Ben arrivato a Villa Rostan, mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 8, 2021
🇺🇦 #Shevchenko #Шевченко pic.twitter.com/Anh0rdM5VE
Уже сегодня, 8 ноября, должна состояться презентация Шевченко в качестве главного тренера «Дженоа». Она пройдет на домашнем стадионе команды, «Луиджи Феррарис».
Источник — ФК Дженоа
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.