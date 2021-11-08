Стало известно, когда Шевченко приступит к работе в Дженоа

Ожидаем официальную презентацию украинского тренера

  • 08.11.2021 11:40
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Стало известно, когда Шевченко приступит к работе в Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинский тренер Андрей Шевченко 7 ноября стал новым главным тренером «Дженоа». 

Сегодня, 8 ноября, 45-летний специалист прилетит в Геную, где состоится его презентация. Официальная процедура пройдет на домашнем стадионе «Дженоа» «Луиджи Феррарис».

Вместе с Шевченко в «Дженоа» будут работать Мауро Тасотти, Луиджи Ночентини и Андреа Малдера.

Издание Buoncalcioatutti.it сообщает, что первую тренировку с «Дженоа» Шевченко проведет 9 ноября. Дебютная игра украинца состоится 21 ноября против «Ромы» Жозе Моуриньо.

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