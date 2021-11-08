Виктор ВАЦКО: «Шевченко рассчитывает на инвестиции и трансферы в Дженоа»

Украинский тренер Андрей Шевченко 7 ноября стал новым главным тренером «Дженоа».

Известный комментатор Виктор Вацко высказался об этом назначении.

«Девять матчей подряд сейчас не выигрывает «Дженоа». Для Андрея Николаевича старт не будет скучным. Насколько я знаю Шевченко, он бы не подписался на какую-то авантюру. Он подписался на проект, в который заходят сейчас американские инвесторы. Думаю, что специалист рассчитывает на серьезные инвестиции в команду и на работу на трансферном рынке. Очень интересно посмотреть на Андрея Николаевича на посту клубного тренера. Мне всегда приятно, когда украинцы проявляют себя на наивысшем уровне мирового футбола», - сказал Вацко.