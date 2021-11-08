Поражение Динамо, перестрелка во Львове, Шахтер во главе таблицы

Тур получился результативным – забито 24 мяча. Не зафиксировано ни одного ничейного результата. Тур примечателен, в первую очередь, премьерным поражением в нынешнем сезоне «Динамо». Команда Луческу уступила команде Максимова. Осечкой главного конкурента воспользовался «Шахтер», обыгравший «Колос». Эта победа позволила «горнякам» выйти на первое место в таблице.

Сенсация тура

В центральном поединке тура встретились «Динамо» и «Ворскла» - лидер чемпионата и команда, стремящаяся быть в топ-тройке. Матч полностью оправдал свой высокий статус. В нем было всего и много: голевые моменты, вратарские сейвы, удаление, пенальти, эмоции и эмоции. В этой игре нервов сильнее внезапно оказались гости. Победа позволила команде Максимова подняться (хотя бы временно) на третье место. А вот «Динамо» потерпело премьерное поражение в нынешнем сезоне. И первое под сводами УПЛ с ноября прошлого года.

Штрафные тура

Счет в игре «Динамо» - «Ворскла» первыми открыли гости. И сделали это после блестяще разыгранного штрафного удара. Штатный исполнитель практически всех стандартов полтавчан Тилль очень точно навесил в штрафную площадь гостей, где Ранжел выиграл верховую дуэль у Забарного и отправил мяч в сетку ворот.

Не менее изящно разыграли штрафной удар «горняки» в матче против «Колоса». В начале первого тайма «Шахтер» повел в счете после точного удара Матвиенко. Защитник дончан отлично откликнулся на передачу Алана Патрика, пробив мяч слета мимо голкипера.

Пенальти тура

Второй гол в ворота «Динамо» подопечные Максимова забили с пенальти. Эпизод, приведший к назначению удара, поначалу особых эмоций у арбитра Иванова не вызвал: проход Степанюка в своей штрафной площади заблокировал Сидорчук. Однако арбитр ВАР Романов порекомендовал рефери пересмотреть эпизод. И тот пересмотрел. И назначил пенальти. Удар Тилля с «точки» оказался точным.

Штанга тура

После того, как «Ворскла» повела в Киеве 2:0, динамовцы массово пошли вперед отыгрываться. И заметно оголили тылы. Этим едва ли не воспользовался соперник. На 88-й минуте игры Степанюк после контратаки правым флангом решился на удар метров с тридцати. Удар у полтавского форварда получился очень точным и сильным: без шансов для Бущана. Однако киевского кипера подстраховала левая штанга.

Слова тура

После поражения от «Ворсклы» наставник динамовцев Мирча Луческу признал справедливость результата. И взял вину на себя. Но, как и часто ранее в подобных случаях, с оговорками: «Они выиграли, они сыграли лучше. Какие тут могут быть комментарии? У соперника было больше желания, а также большая помощь от судьи. Не заслужили мы победу, потому что не реализовали моменты и не оказывали давление. Нужно пересмотреть игру, сделать анализ. Было много странных ситуаций для меня. Были ошибки у нас, которые привели к голам».

Угловой тура

Наконец-то свой первый гол за «Александрию» забил капитан команды Дубра. В средине второго тайма матча против «Металлиста-1925» Каспарс по традиции пришел в чужую штрафную площадь на розыгрыш углового. И оказался в нужное время в нужном месте. Рослый центрбек точным ударом головой замкнул подачу от углового флажка.

Маска тура

Под занавес первого тайма «Мариуполь» забил первый гол в ворота «Миная». Отличился Кащук, использовавший фланговый прострел Топалова. После взятия ворот Алексей побежал за лицевую линию, где на радостях одел на лицо большую пластиковую маску. Арбитр матча Анастасия Романюк шутки не поняла и наградила Кащука желтой карточкой.

Сейвы тура

Не везет «Минаю» с одиннадцатиметровыми. В игре против «Мариуполя» закарпатцы получили право на пенальти. Но снова не реализовали. Мастер этого дела Селезнев не играл из-за «лишних» предупреждений, поэтому лишь эмоционально наблюдал, как его партнер по команде Гончар исполнял судейский приговор. Исполнял неважно: голкипер мариупольцев Турбаевский спокойно среагировал на удар.

Среагировал на удар форварда «Руха» Борячука и вратарь «Черноморца» Кучерук. И в данном случае уместно говорить о том, что полевой игрок не лучшим образом исполнил удар с «точки».

Удаления тура

Две желтые карточки за одну минуту – да легко. Во всяком случае, для двух футболистов – из «Миная» и «Ворсклы». Форвард закарпатской команды Ахмедзаде получил первое предупреждение на шестой минуте, добавленной ко времени второго тайма. Но уж слишком бурно и эмоционально Рустам отреагировал на «горчичник». И тут-таки от Анастасии Романюк получил вторую желтую карточку.

Аналогичным проступком отличился и форвард «Ворсклы» Кравчук в игре против «Динамо». Даниил отыграл против киевлян всего 13 минут. Он появился на поле на 68 минуте, а на 79 и 80 получил два «горчичника» от судьи Иванова.

Болельщики тура

Игра в Ужгороде между «Минаем» и «Мариуполем» сложилась не в пользу хозяев. На 81-й минуте Кащук забил второй гол в ворота закарпатцев, чем окончательно снял все вопросы о победителе. Это явно не понравилось местным болельщикам, которые выбежали на поле. Фаны забросали газон фаерами. Игра была остановлена. Матч возобновился спустя три минуты.

Перестрелка тура

Сразу семь мячей было забито в матче «Черноморец» - «Рух». Из Одессы эта встреча была перенесена во Львов: 11 ноября сборная Украины на стадионе «Черноморец» проведет товарищеский матч против сборной Болгарии. Игра поначалу проходила по сценарию номинальных хозяев. В начале второго тайма они вели с перевесом в три мяча. Казалось, разгрому не миновать. Но подопечные Кучука сумели проявить характер и провести три мяча в ответ. Однако решающее слово все равно оказалось за одесситами: они забили победный гол за минуту до конца основного времени второго тайма.

Решение тура

В середине первого тайма арбитр матча «Ингулец» - «Днепр-1» Бойко назначил опасный штрафной в сторону ворот хозяев. Это решение опытного рефери стоило команде Лавриненко поражения: Довбык точно пробил в правый от вратаря угол ворот. Однако само решение назначить штрафной вызывает, как минимум, вопросы, поскольку, как показал видеоповтор, против Пихаленка в том моменте оппонент не нарушал правила.

Дебют тура

После неудачного поединка предыдущего тура – против «Львова» - в отставку подал исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Кузнецов. Игрой ковалевцев против «Шахтера» руководил очередной ассистент Костышина – Вишняк. И тоже с приставкой «в.о». Дебют у нового рулевого «Колоса» получился неудачным: поражение 1:3. А новым тренером «Колоса», судя по всему, будет Роман Григорчук.

Джокер тура

На 67-й минуте поединка «Колос» - «Шахтер» в составе гостей на поле появился Мудрик, заменивший Соломона. И уже спустя пять минут Михаил отличился забитым мячом. Фактически этот гол снял все вопросы о победителе противостояния.

Герой тура

Игру «Зари» против «Вереса» сделал Шахаб. Наконец-то этот форвард по-настоящему акклиматизировался в команде Скрипника. В активе иранца – шесть голов и три результативные передачи в последних пяти матчах. Половину этих голов Захеди забил «Вересу». В первом случае ему ассистировал Аллахьяр, во втором он обыграл вратаря и забивал уже в пустые ворота, а в третьем использовал скидку Гладкого.

Гол тура

Сумасшедший мяч в ворота «Львова» забил полузащитник «Десны» Калитвинцев. Во втором тайме гости провели фланговую атаку. Картушов подал, но неудачно: мяч от защитника «Львова» отлетел к Калитвинцеву. И Влад сильнейшим ударом слета метров с 22-х вогнал мяч в угол ворот Ильющенкова.

Символическая сборная тура: Ризнык – Дубинчак, Матвиенко, Дубра, Пердута – Тилль, Федорчук, Кащук, Калитвинцев - Гладкий, Шахаб.