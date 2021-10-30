Ураган вышел из группы, Костюк разгромила чемпионку, Джошуа обещает войну

Главные новости за 29 октября на Sport.ua

  • 30.10.2021 07:00
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Ураган вышел из группы, Костюк разгромила чемпионку, Джошуа обещает войну
© НФК Ураган

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 29 октября.

1. Досрочное выполнение задачи. Ураган обыграл Личени и вышел в элит-раунд ЛЧ
Ивано-франковский клуб разгромил соперников

2A. Костюк разгромила чемпионку US Open на пути в полуфинал турнира в Румынии
Марта не оставила шансов Эмме Радукану

2B. Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Италии
Даяна в двух сетах проиграла Жасмин Паолини

3A. Цуренко завершила борьбу на турнире WTA в Румынии
Леся не сумела пробиться в полуфинал соревнований в Клуж-Напоке

3B. Клуж-Напока. Калинина не смогла остановить победную поступь Контавейт
Украинка без шансов проиграла второму номеру посева

4. ПСЖ вырвал победу у Лилля, отомстив за упущенное чемпионство
Ди Мария забил решающий гол в конце игры, Месси был заменен в перерыве

5. У форварда, которым интересовался Шахтер, случилась остановка сердца
Рафаэля Двамену спас дефибриллятор

6. Динамо отправилось в Мариуполь на матч УПЛ. В заявке 22 игрока
Киевляне снова сыграют против команды Остапа Маркевича

7. ФОТО. Пятов и Срна подняли трофей. Донецкий Шахтер получил Кубок УЕФА
В расположение клуба была доставлена изготовленная в Италии точная копия

8. Артем БЕСЕДИН: «В бизнесе сразу переедут. Вкладываю в недвижимость»
Форвард киевского «Динамо» думает о своем финансовом благосостоянии в будущем

9A. Энтони ДЖОШУА: «Обучение закончено. В реванше с Усиком будет война»
Британец решительно настроен на второй поединок с украинцем

9B. Энтони ДЖОШУА: «Бой с Усиком – мое первое настоящее поражение в карьере»
Британец высказался о своей неудаче

10. 10 экс-легионеров Металлиста, о которых вы успели забыть, а они еще играют
Некоторые фамилии ряду болельщиков и вовсе могут показаться незнакомыми

Источник — Sport.ua

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