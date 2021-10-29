Донецкий «Шахтер» получил Кубок УЕФА. В расположение клуба была доставлена изготовленная в Италии точная копия Кубка УЕФА, завоеванного «горняками».

Герои финала 2009 года, игроки и менеджмент команды, выигравшей главный еврокубковый трофей в истории Украины, по достоинству оценили легендарный кубок.

⠀

Напомним, историческую победу в турнире «Шахтер» одержал в 2009 году в Стамбуле, обыграв в финале немецкий «Вердер» (2:1). Первая копия Кубка УЕФА осталась в музее клуба на «Донбасс Арене».

ФОТО. Пятов и Срна подняли трофей. Донецкий Шахтер получил Кубок УЕФА