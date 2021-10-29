ФОТО. Пятов и Срна подняли трофей. Донецкий Шахтер получил Кубок УЕФА

В расположение клуба была доставлена изготовленная в Италии точная копия

  • 29.10.2021 20:40
  • 2791 просмотр
  • 4 комментария
ФОТО. Пятов и Срна подняли трофей. Донецкий Шахтер получил Кубок УЕФА
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов и Дарио Срна

Донецкий «Шахтер» получил Кубок УЕФА. В расположение клуба была доставлена изготовленная в Италии точная копия Кубка УЕФА, завоеванного «горняками».

Герои финала 2009 года, игроки и менеджмент команды, выигравшей главный еврокубковый трофей в истории Украины, по достоинству оценили легендарный кубок.

Напомним, историческую победу в турнире «Шахтер» одержал в 2009 году в Стамбуле, обыграв в финале немецкий «Вердер» (2:1). Первая копия Кубка УЕФА осталась в музее клуба на «Донбасс Арене».

ФОТО. Пятов и Срна подняли трофей. Донецкий Шахтер получил Кубок УЕФА

Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 29.10.2021 20:54
    +2
    А зачем вторую сделали копию? Кто просил? Есть же на Донбас Арене одна
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    BekXan
    online
    BekXan, 29.10.2021 21:41
    0
    Дай бог что бы наши клубы не важно кто ещё не раз поднимали евротрофеи !
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    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 29.10.2021 21:36 (изменен)
    0
    Kinelan, 29.10.2021 21:04
    Так по-этому и сделали, с Донецка не вывезли, а в Киеве надо поставить
    ахмет не может из свого днонецка кубок привезти? Может там его предприятия не работают?
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    Kinelan
    online
    Kinelan, 29.10.2021 21:04
    0
    avk2307, 29.10.2021 20:54
    А зачем вторую сделали копию? Кто просил? Есть же на Донбас Арене одна
    Так по-этому и сделали, с Донецка не вывезли, а в Киеве надо поставить
    Ссылка
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