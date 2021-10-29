Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Италии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Курмайёре.
В матче 1/4 финала украинка проиграла итальянке Жасмин Паолини (№56 WTA).
Курмайёр. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 6:7(4)
В следующем раунде Паолини сразится против Донны Векич из Хорватии (№97 WTA).
Со следующей недели у Ястремская пропадут очки за турнир WTA Elite Trophy-2019 и она будет на грани вылет из первой сотни.
Ранее в полуфинал турнира в Клуж-Напоке вышла Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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Совпадєніє?
Хоч і мені останнім часом дивитись її матчі страшенно нудно. Все передбачувано, абсолютно все. Нікому вивчати її гру і готуватись під неї вже не треба.
Кстати папе-коучу тоже
Хоч після історії з Баїним, на місці тренера, я б не поспішала брати таку тенісистку, як Даяна. Потенціал є однозначно, але врешті може виявитись собі дорожче.
Хоч після історії з Баїним, на місці тренера, я б не поспішала брати таку тенісистку, як Даяна. Потенціал є однозначно, але врешті може виявитись собі дорожче.
Маю на увазі, що теніс - це ще й інтелектуальний, а не просто силовий вид спорту. Подача важлива, так. Потужні дівчата є і в 2-ій сотні. Он Мона Бартель як вчора проти Марти лупила. І де та Мона Бартель?
Даяна для всіх відкрита книжка. Вже кожна знає як і чим її обіграти. Думати не вміє вона на корті - ось що маю на увазі. Хрєновий ігровий стиль, скажу я вам. Бо теніс - це шахи м'ячем.
Де зміни ритму, де слайси, де вкорочені? Чому якийсь шпиндик 1.60 з кепкою забиває її як дитину? Бо вона ще за 10 хв до удару знає куди битиме Ястремська і вже стоїть там готова. А ще вона знає, що наступні 3 удари в Ястремської будуть а аут. Тому просто повертай, навіть без спроб щось вигадувати і атакувати.
Я щиро бажаю Даяні успіху і вірю в неї. Але треба викинути мікрофон на смітник, засунути свої особисті (не спортивні) амбіції куди поглибше, знайти хорошого тренера і аж в рот до нього заглядати так слухати.
Може, виліт із сотні протверезить її, як виліт із 10-и Еліну.
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