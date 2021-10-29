Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Италии

Даяна в двух сетах проиграла Жасмин Паолини

  • 29.10.2021 22:51
  • 1345 просмотров
  • 28 комментариев
Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Италии
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Курмайёре.
     
В матче 1/4 финала украинка проиграла итальянке Жасмин Паолини (№56 WTA).
 
Курмайёр. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 6:7(4)
 
В следующем раунде Паолини сразится против Донны Векич из Хорватии (№97 WTA).

Со следующей недели у Ястремская пропадут очки за турнир WTA Elite Trophy-2019 и она будет на грани вылет из первой сотни.

Ранее в полуфинал турнира в Клуж-Напоке вышла Марта Костюк

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kanarejka
    Kanarejka, 29.10.2021 22:55
    +11
    Було якесь відчуття, що всі мандрівниці на масквабар сьогодні вилетять... Ну не можна нехтувати кармою
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 29.10.2021 22:57
    +8
    Даже сказать нечего, как все это надоело, скоро Даяна вылетит из топ-100 это будет полностью заслуженно! Наверное скорее придётся играть itf это будет хорошо, нефиг на таких турнирах играть. Очень жаль Катю, если бы она прошла, могла пройди дальше, в итоге, ни себе, ни людям!
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    dudigo78
    dudigo78, 29.10.2021 23:07
    +7
    Було в Даяни два супер тренера. Це Женом і Баїн. Першого ще вона слухала, бо була дуже юна та зелена і це принесло свої плоди. Два виграних турніри і дебют в топ-30. А потім сталась якась повна хрінь. тепер даяні ніхто мабуть вже не допоможе. Біда печаль
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    Senior
    Senior, 29.10.2021 23:07
    +6
    Kanarejka, 29.10.2021 22:55
    Було якесь відчуття, що всі мандрівниці на масквабар сьогодні вилетять... Ну не можна нехтувати кармою
    У мене теж таке відчуття було. Всі кремлівські пролетіли як фанера. А от Марта Костюк перемогла..
    Совпадєніє?
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    Disiny7
    Disiny7, 29.10.2021 23:43
    +5
    Как кто-то здесь верно подметил "генератор случайных ударов" дал осечку
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    dudigo78
    dudigo78, 29.10.2021 23:04
    +5
    не знаю чи ще є хтось хто вірить в майбутнє даяни. я останнім часом її матчі майже не дивлюсь. Сьогодні був вільний вечір, то вирішив глянути. Зрозумів що змін нема ніяких і мабуть не намічається
    Ссылка
    Elis
    Elis, 29.10.2021 22:58
    +5
    Даяні треба того тренера, який із Сабалєнки зробив тенісистку.
    Ссылка
    Elis
    Elis, 29.10.2021 23:09 (изменен)
    +4
    dudigo78, 29.10.2021 23:04
    не знаю чи ще є хтось хто вірить в майбутнє даяни. я останнім часом її матчі майже не дивлюсь. Сьогодні був вільний вечір, то вирішив глянути. Зрозумів що змін нема ніяких і мабуть не намічається
    Ну поховати тенісистку, якій 21 рік теж якось не тойво... Он деякі тільки в 27 починають розкриватись. В нас не 20 таких Даян, що є з кого вибирати.
    Хоч і мені останнім часом дивитись її матчі страшенно нудно. Все передбачувано, абсолютно все. Нікому вивчати її гру і готуватись під неї вже не треба.
    Ссылка
    Disiny7
    Disiny7, 29.10.2021 23:01
    +4
    Elis, 29.10.2021 22:58
    Даяні треба того тренера, який із Сабалєнки зробив тенісистку.
    Там по-ходу не тренера нужно, а мозгов у Боженьки попросить
    Кстати папе-коучу тоже
    Ссылка
    Elis
    Elis, 29.10.2021 23:19
    +3
    Sashamar, 29.10.2021 23:11
    Що тут за траур? Подача вже є. Почекаємо, може й прийом з'явиться.
    Та подача є. Голови нема.
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    Elis
    Elis, 29.10.2021 23:16
    +3
    vital, 29.10.2021 23:02
    Того кучерявого? Навряд чи українські вболівальники будуть в захваті від тренера з рашки. Даяні треба пробувати мякше приймати першу подачу суперниці, щоб просто повернути мяча через сітку, а там вже як складеться в розиграші. А то постійні спроби атакувати з прийому якось не вдаються їй.
    А, я щось подумала, що він білорус... Просто Сабалєнка ще одна "Галя без голови" в турі. Але хтось їй ту голову таки вправив. Може, життя.
    Хоч після історії з Баїним, на місці тренера, я б не поспішала брати таку тенісистку, як Даяна. Потенціал є однозначно, але врешті може виявитись собі дорожче.
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    Santk86
    online
    Santk86, 29.10.2021 23:03
    +2
    Даяне тренер не поможет, она слушает только папу, а все остальные у нее не в авторитете.
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    vital
    vital, 29.10.2021 23:23
    +1
    Elis, 29.10.2021 23:16
    А, я щось подумала, що він білорус... Просто Сабалєнка ще одна "Галя без голови" в турі. Але хтось їй ту голову таки вправив. Може, життя.
    Хоч після історії з Баїним, на місці тренера, я б не поспішала брати таку тенісистку, як Даяна. Потенціал є однозначно, але врешті може виявитись собі дорожче.
    Так він наче не так давно ще грав за рашку. Головне що цей тренер дійсно як раз для стилю Даяни. Мабуть, таки хороший Турсунов тренер. Он і Аннет він допоміг покращити рівень гри і, як наслідок, всерйоз поборотися за участь у Підсумковому турнірі.
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    AleksMih
    AleksMih, 29.10.2021 23:11
    +1
    Elis, 29.10.2021 22:58
    Даяні треба того тренера, який із Сабалєнки зробив тенісистку.
    Тот тренер занят, он Контавейт сейчас тренирует, надо Леонида Станиславского приглашать, Рафу потренировал, теперь пусть Даяну потренирует, одни плюсы, научит мяч держать, денег почти не возьмет, се%суально безопасен …
    Ссылка
    Макс Про
    Макс Про, 29.10.2021 23:07
    +1
    У Всадника без головы сегодня не все залетело) но это уже никого не удивляет)
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    vital
    vital, 29.10.2021 23:02
    +1
    Elis, 29.10.2021 22:58
    Даяні треба того тренера, який із Сабалєнки зробив тенісистку.
    Того кучерявого? Навряд чи українські вболівальники будуть в захваті від тренера з рашки. Даяні треба пробувати мякше приймати першу подачу суперниці, щоб просто повернути мяча через сітку, а там вже як складеться в розиграші. А то постійні спроби атакувати з прийому якось не вдаються їй.
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    Elis
    Elis, 30.10.2021 00:18
    0
    Даяна виграла третій сет!!!!!, 29.10.2021 23:25
    Що ви маєте на увазі голови немає? Це її ігровий стиль і так він потребує покращення. А в декого є голова,а подачі і ударів немає. Як показує практика, щоб виграти шолом, краще бути з подачею і ударом.
    Я розумію, що ви палко всім серцем підтримуєте Даяну, а любов, як кажуть, сліпа.
    Маю на увазі, що теніс - це ще й інтелектуальний, а не просто силовий вид спорту. Подача важлива, так. Потужні дівчата є і в 2-ій сотні. Он Мона Бартель як вчора проти Марти лупила. І де та Мона Бартель?
    Даяна для всіх відкрита книжка. Вже кожна знає як і чим її обіграти. Думати не вміє вона на корті - ось що маю на увазі. Хрєновий ігровий стиль, скажу я вам. Бо теніс - це шахи м'ячем.
    Де зміни ритму, де слайси, де вкорочені? Чому якийсь шпиндик 1.60 з кепкою забиває її як дитину? Бо вона ще за 10 хв до удару знає куди битиме Ястремська і вже стоїть там готова. А ще вона знає, що наступні 3 удари в Ястремської будуть а аут. Тому просто повертай, навіть без спроб щось вигадувати і атакувати.
    Я щиро бажаю Даяні успіху і вірю в неї. Але треба викинути мікрофон на смітник, засунути свої особисті (не спортивні) амбіції куди поглибше, знайти хорошого тренера і аж в рот до нього заглядати так слухати.
    Може, виліт із сотні протверезить її, як виліт із 10-и Еліну.
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    Cruijff
    online
    Cruijff, 30.10.2021 00:15
    0
    Так безпринципній тупій курці і треба!
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    Andrii_MKh
    Andrii_MKh, 29.10.2021 23:45
    0
    Или мама с папой найдут ей толкового тренера или дела не будет.
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    andi Mir
    andi Mir, 29.10.2021 23:35
    0
    Возвращайся в мацкву и сиди там до следующих "шобл кремля" и принимай оральный допинг,ну как ты любишь.
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