Артем БЕСЕДИН: «В бизнесе сразу переедут. Вкладываю в недвижимость»

Форвард киевского «Динамо» думает о своем финансовом благосостоянии в будущем

  • 29.10.2021 13:22
  • 2187 просмотров
  • 8 комментариев
Артем БЕСЕДИН: «В бизнесе сразу переедут. Вкладываю в недвижимость»
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

25-летний нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин рассказал, куда вкладывает заработанные футболом деньги.

«Вкладываю сейчас, пока есть возможность. Вкладываю, чтобы потом, когда придет момент повесить бутсы на гвоздь, этот перепад сильно не почувствовать.

В основном, это недвижимость. Это самое стабильное, что есть сейчас. Сейчас везде, куда ни влезь в бизнес, везде ты придешь и будешь новым человеком. И тебя сразу переедут. Люди долго занимаются тем или иным бизнесом. Не вижу смысла туда лезть.

Футболисты так и делают. Те же ребята из «Динамо». Если есть возможность — почему не вкладывать? Это апартаменты, квартиры. В Киеве и за границей. Просто купил, сделал ремонт, сдал в аренду и забыл. Тебе капает. Взял вторую, третью, четвертую, пятую… Оставляешь что-то себе, семье, играешь в футбол. И оно как-то все в масть идет. Но много примеров, когда люди играют, зарабатывают большие деньги, а в итоге остаются ни с чем. У них даже в Киеве квартиры своей нет», — рассказал Беседин.

Беседин продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена, полученной на Евро-2020.

Источник — Отдушивдушу

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 29.10.2021 14:02
    +2
    Наивный. Эта зеленая власть хочет ввести такие налоги на квартиры, что проще будет от них отказаться, чем платить непомерные налоги. Лучше вкладывать в забугорные квартиры. Там законодательство стабильное.
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    Trollface
    Trollface, 29.10.2021 13:57
    +2
    Можно вообще не играть, как Беседин, но регулярно вкладывать деньги.
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    belerilf1
    belerilf1, 29.10.2021 14:21
    +1
    застройщик беседин
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    turist86
    turist86, 29.10.2021 13:49
    +1
    розумний хлопець, на відміну від Мілеського з Алієвим. 5 квартир у Києві - можна після закінчення кар'єри взагалі не працювати
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    bonv
    bonv, 29.10.2021 13:34
    +1
    Якщо бухають чи в азартні ігри грають то нічого і не мають..
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    belerilf1
    belerilf1, 29.10.2021 14:22
    0
    разве что прогореть в бизнесе глупая трата денег
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    belerilf1
    belerilf1, 29.10.2021 14:21
    0
    turist86, 29.10.2021 13:49
    розумний хлопець, на відміну від Мілеського з Алієвим. 5 квартир у Києві - можна після закінчення кар'єри взагалі не працювати
    милевский вложился в воспоминания, это по своему тоже разумно. практически нет глупого метода потратить деньги.
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    limb0101
    limb0101, 29.10.2021 14:20
    0
    Що? Де? Коли? Скільки?
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