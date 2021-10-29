Динамо отправилось в Мариуполь на матч УПЛ. В заявке 22 игрока

«Динамо», обыграв «Мариуполь» в матче Кубка Украины, вернулось в Киев, а теперь снова отправилось на выезд на поединок против команды Остапа Маркевича в УПЛ.
Игра состоится 30 октября, начало в 14:00.
Тренер Мирча Луческу взял с собой 22 футболиста. В заявке отсутствует защитник Виталий Миколенко и форвард Владислав Супряга.
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;
Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Сирота, Кендзера;
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Вербич, Витиньо, де Пена, Буяльский;
Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.
Источник — ФК Динамо Киев
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