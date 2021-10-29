Динамо отправилось в Мариуполь на матч УПЛ. В заявке 22 игрока

Киевляне снова сыграют против команды Остапа Маркевича

  • 29.10.2021 19:47
  • 2318 просмотров
  • 3 комментария
Динамо отправилось в Мариуполь на матч УПЛ. В заявке 22 игрока
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо», обыграв «Мариуполь» в матче Кубка Украины, вернулось в Киев, а теперь снова отправилось на выезд на поединок против команды Остапа Маркевича в УПЛ.

Игра состоится 30 октября, начало в 14:00.

Тренер Мирча Луческу взял с собой 22 футболиста. В заявке отсутствует защитник Виталий Миколенко и форвард Владислав Супряга.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Сирота, Кендзера;

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Вербич, Витиньо, де Пена, Буяльский;

Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.

Источник — ФК Динамо Киев

(45 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 29.10.2021 19:51
    +1
    Гармаша окончательно из полузащиты в нападение записали уже.
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 29.10.2021 20:33
    -1
    _+_, 29.10.2021 20:22
    Ещё комнаты не проветрили, а они прутся назад.
    Вы свою буду проветрите !
    Ссылка
    _+_
    _+_, 29.10.2021 20:22
    -2
    Ещё комнаты не проветрили, а они прутся назад.
    Ссылка
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