Динамо отправилось в Мариуполь на матч УПЛ. В заявке 22 игрока

«Динамо», обыграв «Мариуполь» в матче Кубка Украины, вернулось в Киев, а теперь снова отправилось на выезд на поединок против команды Остапа Маркевича в УПЛ.

Игра состоится 30 октября, начало в 14:00.

Тренер Мирча Луческу взял с собой 22 футболиста. В заявке отсутствует защитник Виталий Миколенко и форвард Владислав Супряга.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Сирота, Кендзера;

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Вербич, Витиньо, де Пена, Буяльский;

Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.